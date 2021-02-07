Денег нет: только в январе Минфин Беларуси продал валютных облигаций больше, чем за весь 2020 год 7.02.2021, 14:19

Доуправлялись.

Министерство финансов Беларуси сообщает, что только в январе этого года на внутреннем рынке было продано долгосрочных облигаций на общую сумму 626,17 млн долларов. Это больше, чем за весь прошлый год.

За весь минувший год Минфин продал на внутреннем финансовом рынке государственные долгосрочные облигации на сумму 300 млн рублей и 463,44 млн долларов.

Эксперты финансового рынка отмечают, что остальные облигации в январе выкупили белорусские банки. Такой механизм в Беларуси используют, чтобы поддержать сложное финансовое положение промышленных грандов или реструктурировать их займы. В начале года в сложной ситуации оказался Белорусский металлургический завод.

По информации tut.by, были подготовлены проекты документов, согласно которым в 2021 году поддержка БМЗ будет оказана из бюджета. Плюс существуют договоренности с банками о рефинансировании задолженности. Но «такой подход» уже начинает докучать некоторым банкам, говорят собеседники.

Обозначая масштабы проблемы, Нацбанк отмечал, что ряд государственных предприятий – крупнейших кредитополучателей имеют ограниченные возможности по самостоятельному обслуживанию займа. Объем задолженности таких предприятий оценивается Национальным банком на уровне около 14% к ВВП.

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