Обнаружено уникальное влияние кофе на мужской организм 3 7.02.2021, 14:34

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В Мадридском университете провели исследование, в котором принимали участие 36 тысяч человек.

Кофе – отличный источник антиоксидантов, которые благотворно влияют на работу организма. Однако ученые выяснили, что данный напиток имеет особенное влияние на мужчин. Интересно то, что только у представителей сильного пола улучшается работа слуха от кофеина, пишет showbiz.today.ua.

В ходе проведенного исследования, которое длилось около 11 лет, стало известно, что кофе улучшает слух. Однако не у всех, а только у мужчин.

Ученые Мадридского университета провели исследование, в котором принимали участие 36 тысяч человек – мужчин и женщин. В ходе эксперимента в течение более чем 10 лет каждый из них выпивал всего одну чашку кофе в день. По результатам, эксперты определили уникальное влияние кофеина на мужской организм.

Оказалось, что у мужчин на 15% улучшилось качество слуха. А вот у женщин положительной динамики замечено не было.

Оказывается, всего одна чашка кофе в день может оказать положительное влияние на функцию слуха. А все благодаря тому, что данный напиток, как естественный источник антиоксидантов, борется с воспалительными процессами в организме.

Примечательно то, что не обязательно употреблять только натуральный черный кофе. Ученые выяснили, что благоприятно влияет на слух напиток, как содержащий кофеин, так и нет, как фильтрованный, так и нефильтрованный.

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