закрыть
7 февраля 2021, воскресенье, 17:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Обнаружено уникальное влияние кофе на мужской организм

3
  • 7.02.2021, 14:34
  • 3,744
Обнаружено уникальное влияние кофе на мужской организм

В Мадридском университете провели исследование, в котором принимали участие 36 тысяч человек.

Кофе – отличный источник антиоксидантов, которые благотворно влияют на работу организма. Однако ученые выяснили, что данный напиток имеет особенное влияние на мужчин. Интересно то, что только у представителей сильного пола улучшается работа слуха от кофеина, пишет showbiz.today.ua.

В ходе проведенного исследования, которое длилось около 11 лет, стало известно, что кофе улучшает слух. Однако не у всех, а только у мужчин.

Ученые Мадридского университета провели исследование, в котором принимали участие 36 тысяч человек – мужчин и женщин. В ходе эксперимента в течение более чем 10 лет каждый из них выпивал всего одну чашку кофе в день. По результатам, эксперты определили уникальное влияние кофеина на мужской организм.

Оказалось, что у мужчин на 15% улучшилось качество слуха. А вот у женщин положительной динамики замечено не было.

Оказывается, всего одна чашка кофе в день может оказать положительное влияние на функцию слуха. А все благодаря тому, что данный напиток, как естественный источник антиоксидантов, борется с воспалительными процессами в организме.

Примечательно то, что не обязательно употреблять только натуральный черный кофе. Ученые выяснили, что благоприятно влияет на слух напиток, как содержащий кофеин, так и нет, как фильтрованный, так и нефильтрованный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич