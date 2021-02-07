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Чемпион Беларуси Кузнецов жестко высказался о режиме Лукашенко

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  • 7.02.2021, 15:04
  • 2,587
Чемпион Беларуси Кузнецов жестко высказался о режиме Лукашенко

Всему миру очевидно, что официальные результаты выборов никакого отношения к реальности и правде не имеют.

Чемпион Беларуси в составе БАТЭ Сергей Кузнецов поделился с «Трибуной» мнением о выборах в Беларуси.

– Живя в Украине, я понял, что тут намного лучше возможность вести предпринимательскую деятельность. Особенно много шансов развиваться у молодежи, которая решит заняться бизнесом. В Беларуси в этом плане дела обстоят намного хуже.

Тем не менее скажу так. Мне иногда кажется, что в Украине слишком много свободы, а в Беларуси – наоборот – все очень зажато. Нужно найти какую-то золотую середину, а то получается так, что в Украине перегиб в сторону свободы, в Беларуси – в сторону контроля и режима.

– Но вряд ли украинцы, глядя на события в соседней стране, могли представить, что когда народ откровенно против действующей власти, Лукашенко наберет больше 80 процентов.

– Естественно. Понятно, что эти цифры никакого отношения к реальности и правде не имеют. Для всех в мире это очевидно.

B августе стало предельно понятно, что цифры Лукашенко себе нарисовал. И, естественно, в этом случае настроение людей понятно.

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