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Минздрав сообщил о новых случаях COVID-19 в Беларуси

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  • 7.02.2021, 15:22
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Минздрав сообщил о новых случаях COVID-19 в Беларуси

Официальной белорусской статистике уже давно никто не верит.

( За сутки в Беларуси зарегистрированы 1732 пациента с COVID-19, выписаны — 2236 пациентов, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси, по официальной статистике, был зарегистрирован — 258 тыс. 691 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 247 тыс. 177 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 783 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки — 10 человек.

За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 358 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 577 тыс. 305 тестов.

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