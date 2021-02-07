«Долой диктатуру!»: в Мьянме начались непрерывные акции протеста 1 7.02.2021, 15:30

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Жители страны каждый день выходят на улицы против захвата власти военными.

Массовые протесты против власти военных, сместивших 1 февраля гражданское правительство Мьянмы, проходят в воскресенье в нескольких городах страны, сообщает мьянманский новостной портал "Иравади" (перевод — ria.ru).

Тысячи человек вышли утром в воскресенье на улицы городов Мьянмы, чтобы выразить протест против захвата власти военными. Крупнейшие демонстрации идут в Янгоне, бывшей столице и самом большом городе в стране, и в Мандалае, втором крупнейшем городе и тоже бывшей столице (в 1825 - 1858 гг), сообщает издание.

По информации "Иравади", в Янгоне в протестных акциях, которые начались в 08.30 по местному времени (12.00 мск) принимают участие десятки тысяч человек, в Мандалае – несколько тысяч. В обоих городах демонстрации пока проходят мирно, сообщает портал. На выложенных в Facebook видео из Янгона и Мандалая толпы демонстрантов идут по улицам, выкрикивая лозунги "Долой диктатуру!", "Да здравствует демократия!", "Свободу Аун Сан у Чжи, матери народа!". География протестов расширилась по сравнению с субботой, когда жители мьянманских городов впервые массово вышли на уличные протестные акции. В воскресенье протесты проходят в восьми городах в разных частях страны, говорится в сообщении.

Портал сообщает также, что вооруженные полицейские предприняли попытку разогнать протест в городе Мьявади в штате Карен и арестовали не менее шести демонстрантов. По информации портала, полицейские применили резиновые пули, обстреляв толпу численностью несколько сотен человек. На размещенном порталом видео с места события несколько полицейских стреляют из автоматических винтовок в воздух одиночными выстрелами, другие, по-видимому, стреляют в толпу резиновыми пулями из ружей. Из видео также понятно, что полицейским не удалось полностью разогнать протест.

Фото: Reuters

"Иравади" также сообщает в воскресенье со ссылкой на мьянманских провайдеров интернета, что блокировка всемирной сети, введенная военными властями в субботу, больше не действует. Об этом сообщают и аккаунты ряда провайдеров в социальных сетях. Однако о реальной действенности мер по блокировке Интернета говорит тот факт, что и в субботу, и в воскресенье, несмотря на периодически возникающие трудности, страницы в интернете и соцсетях, принадлежащие противникам военных властей, были не только доступны, но и пополнялись новыми постами их владельцев.

Фото: Reuters

Депутаты парламента Мьянмы осудили захват власти военными

Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от НЛД и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.

Фото: Reuters

Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.

Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3 – 5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник (фактический премьер) Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.

Фото: Reuters

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