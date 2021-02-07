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Послы стран ЕС встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов

  • 7.02.2021, 15:50
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Послы стран ЕС встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов

Об этом сообщил глава представительства Евросоюза Дирк Шубель.

Послы стран ЕС встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов. Об этом написал в своем «Фейсбуке» глава представительства ЕС Дирк Шубель:

- Беларусь, мы вместе в этот День солидарности и каждый день, пока все политические заключенные не выйдут на свободу и все виновные не будут привлечены к ответственности. Сегодня в Минске главы дипломатических миссий Европейского союза имели честь встретиться с близкими белорусов, убитых только за то, что они мирно требовали соблюдения своих основных прав. Во встрече приняли участие и родные нескольких политических заключенных Беларуси.

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