Пять крупнейших IТ-гигантов показали стремительный рост на фоне пандемии 7.02.2021, 16:13

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Прибыль гигантов возросла на 24%.

Пять крупнейших IТ-гигантов продемонстрировали стремительный рост в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Речь идет об Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (владелец Google, - ред.) и Facebook.

Об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, совокупный доход этих компаний вырос на пятую часть, до 1,1 трлн долларов. Прибыль гигантов возросла на 24%, а общая рыночная капитализация составила 8 трлн долларов, увеличившись наполовину.

Указано, что Apple выросла, в том числе из-за подъема спроса на ноутбуки, планшеты и другие устройства на фоне карантинов и удаленной работы. Также были представлены новые модели iPhone, продажи которых составляют значительную часть годовой прибыли компании. При этом продажи компьютеров Mac в первом квартале прошлого года упали, однако в остальную часть года росли.

Продажи Microsoft росли по мере адаптации людей к удаленке и ограничениям, в том числе за счет реализации игровых приставок Xbox, ноутбуков Surface и облачных сервисов. Газета отмечает, что в три раза выросла популярность инструментов Microsoft для совместной работы и текстовых чатов.

Amazon укрепила свои позиции на рынке на фоне роста популярности e-commerce. В 2020 году выручка компании увеличилась на 38%, до 386 млрд долларов. Из-за всплеска спроса на дистанционные покупки Amazon увеличила штат на 500 тыс. сотрудников: сейчас в компании работают 1,3 млн человек. Если темпы роста Amazon сохранятся, то по численности персонала она может обогнать Walmart, который является крупнейшим работодателем США.

Отмечается, что Google в 2020-м оказался в плюсе, поскольку больше людей стали тратить деньги в интернете.

Кроме того, Facebook выиграла от того, что люди стали больше времени проводить дома. Компания ввела новые функции, например покупки в Instagram, чтобы извлечь выгоду из бума электронной коммерции.

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