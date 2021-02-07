В Венгрии окончательно разрешили вакцинацию «Спутником V»13
- 7.02.2021, 18:00
- 2,043
Венгрия купит два миллиона доз российской вакцины.
Венгерский национальный центр охраны здоровья окончательно утвердил применения вакцины "Спутник V" в Венгрии.
Об этом сообщил венгерский министр по вопросам человеческих ресурсов Миклош Каслер, пишет "Европейская правда".
"Национальный центр общественного здоровья завершил официальные исследования вакцины "Спутник V", в результате которых был сделан вывод, что вакцина соответствует требованиям производителя по качеству лекарств и может применяться на людях с иммунобиологической точки зрения", - сообщил министр на своей Facebook-странице .
Таким образом в Венгрии теперь разрешено применение четырех вакцин - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и "Спутник V", добавил министр.
Предварительное одобрение венгерского регулятора российская вакцина получила в январе.
Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 22 января. Венгрия в целом купит 2 млн доз российской вакцины.
Правительство Венгрии стало первым в ЕС, которое приобрело российскую вакцину.
Во время визита в Киев глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему Венгрия закупает российскую и китайскую вакцины.
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия может начать прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V" на следующей неделе.