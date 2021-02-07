Митрополит Тадеуш Кондрусевич возглавил воскресную мессу в Могилевском костеле 5 7.02.2021, 18:30

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Фото: catholic.by

Aрхиепископ поблагодарил верующих за то, что они молились за него во время его изгнания из страны.

В воскресенье, 7 февраля, почетный Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич посетил Могилев и возглавил воскресную мессу в костеле Успения святой Девы Марии и святого Станислава, пишет mogilev.online.

В начале Святой Мессы архиепископ поблагодарил верующих за то, что они молились за него во время его так называемого изгнания из страны.

«Я нёс свой крест, а вы несли его вместе со мной. И я чувствовал молитву каждого из вас. Сегодня мы должны дальше нести этот крест. Крест нашей жизни, крест нашего служения и крест нашего христианства. Наша страна стоит перед большими вызовами. Этот год объявлен годом единства. Но единства не будет, пока не будет единства наших сердец с Богом», — подчеркнул Кондрусевич.

Во время свой проповеди митрополит сравнил Конституцию Республики Беларусь с Библией, а также подчеркнул, почему они отличаются:

«Божье слово никогда не меняется. Сегодня можно услышать, что будут изменения в Конституции нашей республики. Это хорошо, потому что время меняется и новые обстоятельства, в которых мы живем, требуют новых законов. Но Божья Конституция, Божье слово — Евангелие, Библия — никогда не меняются».

В конце мессы верующие из разных приходов и районов Могилевщины поздравили Тадеушка Кондрусевича с 30-ой годовщиной его священства.

После службы журналистам удалось пообщаться с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. Он рассказал, что всё его служение непосредственно или опосредованно связано с Могилевом.

«Я здесь был епископом с 1989 по 1991 года. Тогда удалось открыть этот храм, каплицу на польском кладбище, в Бобруйске. Всё-таки в Могилеве — архикафедральный собор. И первый архиепископ — Богуш-Сестринцевич — ведь тоже из Могилева. К сожалению, здесь с корнем вырывали веру людей. Но она оживает, она растет. Мы видим, сколько людей сегодня пришло», — поделился Кондрусевич.

Тадеуш Кондрусевич отметил, что было бы неуважением к верующим, если бы он в ближайшее время после того, как закончил своё официальное служение как архиепископ Минско-Могилевской архиепархии сюда не приехал.

«Я знаю, что здесь молились за меня. А за добро всегда надо добром платить. А чем я могу отплатить, если не молитвой? Поэтому сегодня молился за костел на Могилевщине».

Планы на пенсию Кондрусевич пока не строил. Собирается и дальше участвовать в конференциях, возглавлять мессы.

«Еще каких-то больших планов нет, потому что пока нового епископа ввожу в дела. Хочу поехать по значимым местам, поблагодарить людей, как сегодня приехал в Могилев».

Напомним, глава Римско-католической церкви Беларуси архиепископ Кондрусевич вернулся в страну 24 декабря после четырех месяцев изгнания. 31 августа пограничники не пропустили митрополита из Польши в Беларусь без объяснения причин.

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