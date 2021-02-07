Австралию охватили лесные пожары
- 7.02.2021, 19:57
Пламя бушует возле крупнейшего города.
Австралию с начала февраля охватили лесные пожары. Пламя бушует возле крупнейшего города страны - Перта.
Об этом сообщает Департамент пожарной и аварийной службы страны в своем Twitter, передает РБК.
Пожары на северо-востоке от Перта продолжаются уже неделю. Борьбе с ними препятствует сильный ветер, который только увеличивает площадь возгорания. В лесах дежурят более 250 пожарных. Власти также подключили несколько больших воздушных танкеров.
По состоянию на 2 февраля в результате масштабных пожаров вокруг австралийского города Перт сгорели уже более 9 тысяч гектаров леса. Также было известно о 71 уничтоженном огнем доме и шестерых пострадавших пожарных.
При этом 4 февраля появились данные, что стихия уже уничтожила 81 жилой дом и почти 11 тысяч гектаров кустарников в районе Перта.
200+ firefighters are still working tirelessly in extreme terrain & conditions at the Wooroloo #bushfire. Erratic fire behaviour fanned by strong winds continues to challenge crews on the frontline who are protecting what they can & putting containment lines in place. #perthfires pic.twitter.com/7NUTLz0IWU— DFES (@dfes_wa) February 2, 2021
Власти предупреждали местных жителей об угрозе для них и для их жилья, а также рекомендовали быть готовыми к эвакуации.
При этом комиссар департамента пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций страны Даррен Клемм проинформировал, что предыдущие пожары на 6 февраля уже локализированы. Но при этом начались дожди и наводнения.