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Военный переворот в Мьянме: воскресные протесты стали самыми массовыми за 14 лет

  • 7.02.2021, 20:36
Военный переворот в Мьянме: воскресные протесты стали самыми массовыми за 14 лет

Участники акции скандировали «Мы хотим демократии!»

В Мьянме в воскресенье, 7 февраля, продолжаются протесты против военного переворота. На улицы городов вышли десятки тысяч человек, протесты стали крупнейшими со времен «шафрановой революции» 2007 года, пишет zn.ua со ссылкой на Reuters.

В Янгоне, крупнейшем городе страны, протестующие вышли на акции в красных рубашках, они несли флаги и воздушные шары тех же цветов. Красный – цвет правящей «Национальной лиги за демократию» (НЛД).

Участники акции скандировали «Мы не хотим военной диктатуры! Мы хотим демократии!» и требовали освобождения лидера НЛД Аун Сан Су Чжи. Некоторые из их несли фотографии избранного лидера.

Протестующие из разных районов собрались у Пагоды Суле – знакового места для борьбы жителей страны за демократию и реформы. Возле Пагоды участники «шафрановой революции» и протеста 1988 года.

Вооруженные полицейские выставили баррикады, но не пытались остановить участников протестов. Некоторые протестующие дарили полиции цветы и салютовали тремя пальцами – символом сопротивления военному перевороту в стране.

Несмотря на относительно мирный характер протеста, в городе Мьявади полиция стреляла в протестующих резиновыми пулями, есть раненые.

Государственные СМИ протесты в Янгоне не освещали, интернет в Мьянме блокирован.

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