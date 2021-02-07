В Нидерландах впервые за десять лет сильные метели 7.02.2021, 21:05

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Фото: REUTERS

Из-за снегопадов нарушилось транспортное движение.

В воскресенье, 7 февраля, в Нидерландах объявили красный уровень опасности, предупредив о ветре со скоростью до 90 км/ч и сильном холоде, пишет BBC. На большинстве территорий Нидерландов в воскресенье выпало 5−10 см снега, в некоторых местах — более 30 см. Такое невиданное за последнее десятилетие похолодание связывают со штормом Дарси, который охватил и часть Великобритании.

Из-за экстремальной погоды в Нидерландах закрыли все центры тестирования на коронавирус.

Кроме того, из-за снегопада нарушилось транспортное движение и образовались пробки, а железнодорожное сообщение с Германией, где также в северных районах снежит, остановили. Аэропорт Эйндховен закрыли, а входные рейсы перенаправили в Германию. Людям посоветовали избегать путешествий.

Минусовая температура в Нидерландах ожидается до 10 дней.

В то же время в Амстердаме и Неймегене люди выходят на улицу и катаются на санках. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что катание на коньках разрешат, если каналы замерзнут впервые с 2019 года. Он призвал жителей соблюдать социальную дистанцию и стараться избегать падений, чтобы не попасть в перегруженные больницы, передает AFP.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

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