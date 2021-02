Америка возвращается! 2 Александр Немец

7.02.2021, 21:26

1,753

Для Байдена внешняя политика стоит очень высоко в списке приоритетов.

"Америка возвращается!" С этой фразы по сути началась речь президента Байдена 4 февраля, в которой он объявил о больших, даже очень больших сдвигах во внешней политике Америки.

Начнем с того, что президент Байден прибыл, для произнесения этой речи, в "заведение на Фогги Боттом", Госдеп. Президент Трамп побывал в Госдепе всего один раз за четыре года своей каденции (не помню точной даты). Чихать он хотел на внешнюю политику и на традиционные американские альянсы!

А вот президент Байден приехал в Госдеп уже через полмесяца после вступления в должность для произнесения программной речи. Легко понять, что для Байдена внешняя политика стоит очень высоко в списке приоритетов.

Президент Байден в самом начале своей речи подчеркнул, что за последние две недели, с 21 января (день инаугурации) по 3 февраля, он провел переговоры с лидерами стран и организаций – союзников Америки: Канады, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, НАТО, Японии, Южной Кореи, Австралии (именно в таком порядке). "Это было сделано для укрепления мускулов демократических союзов (rebuilding the muscles of democratic alliances) и для устранения практики пренебрежения и нанесения обид (союзникам) в течение последних нескольких лет (с января 2017 по январь 2021 года). Американские альянсы – важнейший актив Америки. (Мы будем действовать) плечом к плечу с нашими союзниками".

Стоит дать развернутую цитату из этой речи, относящуюся к Путину:

"Я дал понять президенту Путину (в ходе телефонного разговора 26 января) в манере, очень отличающейся от моего предшественника (Трампа), что прошли те дни, когда Соединенные Штаты не сопротивлялись (United States were rolling over) агрессивным действиям России, вмешательству в наши выборы, кибератакам, отравлению своих граждан. Мы без колебаний увеличим издержки для России (raise the cost on Russia) и будем защищать жизненно важные для нашего народа интересы. И наши отношения с Россией станут более эффективными, когда мы будем работать в одной коалиции и координации с нашими (традиционными) партнерами. Заключение Алексея Навального в тюрьму по политическим мотивам ... вызывают глубокую озабоченность, как у нас, так и у международного сообщества. Господин Навальный ... был наказан за разоблачение коррупции. Он должен быть немедленно и безусловно освобожден".

Выражение "United States were rolling over" можно перевести и как "Соединенные Штаты прогибались (перед Путиным)". Да, действительно, Трамп не задумываясь оскорблял лидеров традиционных союзников Америки, а вот перед Путиным он прогибался и лебезил.

Президент Байден еще раз подчеркнул, что России придется иметь дело с единым фронтом Америки и ее союзников. Параллельно, Америка будет, вместе с союзниками бороться с такими экзистенциальными угрозами как изменения климата и пандемия коронавируса.

Затем Президент Байден заявил, что министр обороны Остин и госсекретарь Блинкин будут теперь действовать в тесном взаимодействии. В частности, министр обороны Остин пересмотрит программу вывода американских войск, чтобы присутствие американских войск (American military footprint) в ключевых точках мира оставалось на приемлемом уровне. И в первую очередь будет пересмотрен (revized) план Трампа вывести часть американских войск из Германии.

Речь президента Байдена продолжалась всего 18 минут, но, можно сказать, камня на камне не оставила от изоляционистской внешней политики Трампа – если это безобразие можно назвать внешней политикой.

Комментаторы ведущих американских информационных каналов (CNN, MSNBC,...) а заодно и неподконтрольных Москве украинских каналов ("5-й канал", "24-й канал"... ) отметили, в первую очередь, что президент Байден "в своей речи обрушился на Россию" (was heavy on Russia), "заявил что больше прогибания перед Россией не будет" и уделил особое внимание судьбе Навального. "America is back!" – с удовольствием повторили они все.

Сказано хорошо, а что происходит в реальности?

Действительно, восстановление союза с Канадой, европейскими союзниками, НАТО идет полным ходом. Разумеется, за 2-3 недели не восстановишь то, что старательно разрушалось четыре года. Но, может быть, хватит 2-3 месяцев?

Одновременно быстро усиливается давление на РФ с помощью "мягкой силы", то бишь жестких санкций. Сюда можно отнести арест полутора миллиардов долларов на счетах путинского "приближенного олигарха" Виктора Вексельберга в Швейцарии и США. Для начала неплохо!

Практически одновременно с речью Байдена имел место разговор госсекретаря Блинкина и министра иностранных дел Украины Кулебой. После этого Зеленский (в кои веки набрался храбрости) заблокировал три пророссийских телеканала, принадлежащих куму Путина Медведчуку. Для Украины это важнейшее событие!

Канада внесла в список террористических организаций "Российское Имперское Движение", с центром в Петербурге. Видимо, эта структура имеет отделения в Торонто, Оттаве, Монреале.

Наконец, Пентагон отказался (видимо, окончательно) от вывода 12 тысяч военнослужащих США из Германии – одну треть расквартированного там американского контингента! Параллельно, отменяется ранее намеченный полный вывод военнослужащих США из Ирака и Афганистана. Все это для путинского режима – нож острый.

В первые же дни свое каденции президент Байден приказал Разведсообществу США представить ему детальный доклад по четырем важнейшим направлениям деятельности путинского режима, включая: вмешательство в выборы в США 2020 года, мощнейшую кибератаку против главных американских структур, оплату убийств американских военнослужащих афганскими талибами и, наконец, использование химического оружия против Навального и других противников путинского режима.

Когда этот доклад ляжет на стол Байдена, санкции США против РФ намного усилятся.

Александр Немец, kasparov.ru

