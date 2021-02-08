закрыть
8 февраля 2021, понедельник, 11:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Только в январе по политическим мотивам в Беларуси задержали 873 человека

3
  • 8.02.2021, 8:21
  • 2,052
Только в январе по политическим мотивам в Беларуси задержали 873 человека
фото: Tut.by

При этом правозащитники считают, что и эти сведения не полны.

За участие в мирных акциях протеста и за вывешенные бело-красно-белые флаги на окнах и другую символику силовики в Беларуси за январь задержали 873 человека, сообщает правозащитный центр «Весна». При этом правозащитники считают, что и эти сведения не полны.

Под преследование попали даже несовершеннолетние. Среди наказанных самый младший – 13-летний Тимур Н. с Гомельщины. Самыми пожилыми задержанными являются 72-летние Святослав К. и Александр Б.

В январе судьи наказали арестом 304 человека, штрафом – 137, двоих – арестом и штрафом. 40 протоколов отправили на доработку, и только 6 административных дел прекратили.

Наиболее политически мотивированных приговоров вынесли судьи Дмитрий Карсюк – 23 постановления о привлечении к административной ответственности, Мария Ерохина – 20 постановлений, Максим Трусевич – 17 постановлений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич