закрыть
8 февраля 2021, понедельник, 11:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали о действенности вакцины AstraZeneca против COVID-19

  • 8.02.2021, 8:43
  • 3,813
Ученые рассказали о действенности вакцины AstraZeneca против COVID-19
фото: reuters

Стали известны результаты совместного исследования университета в ЮАР и Оксфордского университета.

Фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что вакцина ее производства обеспечивает лишь ограниченную защиту от мутации коронавируса из Южной Африки, сообщает "Немецкая волна".

Результаты совместного исследования университета в ЮАР и Оксфордского университета свидетельствуют о том, что препарат AstraZeneca менее действенный против мутировавшего вируса Covid, который был впервые зафиксирован в Южной Африке.

Эту информацию компания обнародовала в ответ на публикацию СМИ о вероятной меньшей защите вакцины от этой мутации.

В исследовании приняли участие 2026 человек, половина из них получили плацебо. При этом ни один из участников не имел тяжелого течения болезни и не умер. Все эти люди - преимущественно молодые и здоровые лица. При этом ученые еще не предоставили окончательных выводов относительно этого исследования.

В AstraZeneca добавили, что их вакцину надо адаптировать, чтобы она была эффективной против южно-африканского штамма Covid.

В дополнение к мутации, выявленной в Южной Африке, существуют и другие - впервые зафиксированные в Великобритании и Бразилии. Они считаются более заразными, чем первоначальный вариант коронавируса и уже распространились во многих странах.

Ранее Оксфордский университет, который принимал участие в разработке этой вакцины, подтвердил ее эффективность против британского варианта коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич