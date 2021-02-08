закрыть
8 февраля 2021, понедельник, 11:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цены на электричество в России побили пятилетний рекорд

5
  • 8.02.2021, 8:47
  • 3,094
Цены на электричество в России побили пятилетний рекорд

А спрос на электричество значительно упал.

Оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году достигла максимума за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка» (объединяет участников рынка энергетики). В европейской части России и на Урале одноставочные цены на оптовом рынке поднялись на 3,4% и достигли 2,54 тыс. росс. руб. за 1 МВт•ч, в Сибири рост составил 0,6% (до 1,78 тыс. росс. руб. за 1 МВт•ч).

Одноставочная цена включает в себя две составляющие: стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (рынок на сутки вперед, РСВ) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). Первая составляющая в 2020 году подешевела, но рост оптовой стоимости обеспечило сильное подорожание мощностей. Рост цен на мощность за 2020 год оказался выше инфляции: в первой ценовой зоне (европейская часть страны и Урал) — 14,3%, до 888,4 тыс. росс. руб. за 1 МВт, а во второй — на 7,1%, до 652,2 тыс. росс. руб.

При этом показатель РСВ подешевел на 6% в первой ценовой зоне, до 1,199 тыс. росс. руб. за 1 МВт•ч, а во второй — на 3,9%, до 859,5 росс. руб. за 1 МВт•ч.

Причиной роста цен на мощности эксперты называют нерыночные надбавки, которые в них закладываются. В основном речь идет о надбавках за строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ). В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода энергоблоков на Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 и новых возобновляемых источников энергии, а также увеличения цены некоторых новых ТЭС по программе ДПМ. Введение в строй новых энергоблоков наложилось на падение числа потребителей, связанное с пандемией. В результате дельная цена выросла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич