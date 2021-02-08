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Белорусские судьи могут повторить судьбу Йозефа Альтштеттера

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  • Андрей Жвалевский
  • 8.02.2021, 9:06
  • 11,779
Белорусские судьи могут повторить судьбу Йозефа Альтштеттера
Андрей Жвалевский

Главные итоги дня солидарности с Беларусью.

Мне кажется, я преступно мало рассказываю о том, как люди в других странах нас поддерживают. У меня есть оправдание: я хочу, чтобы мы надеялись больше на себя, чем на зарубежных друзей. Но сегодня можно сделать исключение.

Во-первых, из-за сильных морозов в стране никаких более-менее массовых акций не прошло. С утра было несколько маленьких маршей — «Шарики» и Велозавод пришли в гости к тракторозаводцам, в Чижовке люди вышли с лозунгами. Жители когда-то моего родного района (Захарова-Антоновской) прошлись с огромным флагом. Вечером продолжаются пикеты — в Лебяжьем, Малиновке, на улице Филимонова). Кстати, вчера вечером прошелся по Западу и Сухарево, порадовался, сколько бел-красно-белой графики на стенах. И не только графики: на любимой аллее в любимом парке уже четвертый день висит самый настоящий БЧБ-флаг. Под ним оживленное движение: старички со скандинавскими палками, мамы и папы с колясками, просто прохожие. И никто не стучит.

Во-вторых, состоялся объявленный День солидарности с Беларусью. Я, честно говоря, не ожидал, что всего разного будет так много. Вся лента — в бел-красно-белых цветах. Опять белорусский триколор засветился в Риге — на сей раз с помощью специального дрона. Подняли наши флаги в Варшаве, Будапеште, Осло, Тель-Авиве, Бремене, Москве, Гданьске, Виннепеге, Сиэтле, Тайпее, Париже, Вильнюсе, Окленде, Киеве, Вроцлаве, Таллинне, Львове, Гамбурге, Санкт-Петербурге, Белостоке, Будве… ох, не уверен, что всех упомянул.

То есть уверен, что не всех.

Кстати, иногда люди выстраивались заодно с российскими флагами и лозунгами «Free Russia». Хотя, по-моему, наши протесты сильно отличаются, и результата мы добьемся по-разному. И в разное время.

Много о Беларуси говорили и политики, несмотря на выходные.

Еще вчера, во время онлайн-конференции солидарности с Беларусью, вице-президент Европарламента Никола БирЙозефа Альтштеттера и других»? Нет? Подсказываю: он прошел в городе Нюрнберг в 1946 году. Вскоре после «большого» Нюрнбергского процесса. В его ходе к ответственности привлекли нацистских судей высокого ранга. Из 16 оправдали четверых. Остальные получили реальные сроки. И это немцы, которые тщательно соблюдали букву закона — пусть и нацистского. Белорусские «судья» с их гениальным «Это несущественно!» в ответ на доказательства невиновности, с допросами мутных типов в балаклавах — тут будет не 16 подсудимых.

Посольство США на своем сайте выложило обращение в поддержку белорусского народа: «Основные свободы являются неотъемлемым правом всех народов, и их обеспечение в независимой, суверенной Беларуси давно назрело».

Главы европейских дипмиссий, в том числе посол Европейского Союза в Беларуси Дирк Шубель встретились с близкими белорусов, погибших во время протестов, а также с родными нескольких белорусских политзаключенных. На странице ЕС в Фейсбуке прокомментировали встречу так: «#БеларусьМыВместе в этот День солидарности и каждый день, пока все политические заключенные не выйдут на свободу и все виновные не будут привлечены к ответственности».

Председатель Евросовета Шарль Мишель написал в своем аккаунте Twitter: «Прошло полгода, а жители Беларуси по-прежнему требуют, чтобы их голоса были услышаны. Мы продолжаем вас поддерживать. Не может быть насилия против мирных демонстрантов, и Евросоюз требует освобождения всех политических заключенных. Этот кризис может закончиться только путем полного мирного диалога».

Министры иностранных дел стран Балтии сделали совместное заявление: «С августа белорусский народ мирно выступает за свободу и демократию. Неделя за неделей, месяц за месяцем Эстония, Латвия и Литва были глубоко впечатлены его смелостью и усилиями по обеспечению основных прав и свободных и справедливых выборов. Это мужество должно противостоять жестокости и беззаконию белорусских властей. Цель ясна: подавить требования мирных демонстрантов, отказать им в их праве на свободу мирных собраний и подавить их законные требования о свободных и справедливых выборах».

Мэр Вильнюса распорядился вечером 7 февраля окрасить главные мосты литовской столицы — Миндаугаса, Зеленый, Белый и Зверинецкий — в цвета белорусского национального флага. А на остановках высвечивались надписи «Вильнюс любит Беларусь». Заместитель мэра призвал «Братья-белорусы, не сдавайтесь, победа приближается!».

Литовский евродепутат и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс планирует добиться от Евросоюза включить в санкционный список более чем 250 белорусских чиновников.

Поддерживали нас не только политики. Например, писатель Виктор Шендерович опубликовал письмо Александру Лукашенко: «Сделать вид, что Марии Колесниковой нет в природе, у Вас все равно не получится, а любой обвинительный приговор лишний раз привлечет внимание мира к вашей одухотворенной физиономии, лучащейся накопленным добром — и к стране, которую Вы продолжаете прилюдно любить, не особо интересуясь ее ощущениями».

И даже норвежская компания Yara, важный партнер «Беларуськалия», выложила на официальном сайте специальное заявление к Международному дню солидарности с Беларусью. «Европейский производственный совет [EWC] Yara поддерживает народ Беларуси, отмечая День солидарности с Беларусью 7 февраля. EWC Yara поддерживает борьбу белорусского народа за демократию и осуждает политические репрессии и связанное с ними насилие и тюремное заключение. Права человека должны соблюдаться всегда».

Произошло в наш праздник солидарности и несколько знаковых событий.

В Чехии подано первое заявление на белорусских карателей, которое должно быть рассмотрено по универсальной юрисдикции. Речь идет о пытках, к которым причастен начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич.

Ну, а все, кто захотел поддержать делом, а не словами, вышли на марафон. Его длина должна была описываться цифрами 2, 3, 3 и 4.

Интереса ради глянул, сколько занимают мои «Хроники» — уже явно больше 2334 символов. 782 154, если быть точным.

Неважно, с какой скоростью идти.

Главное — не останавливаться.

Андрей Жвалевский, «Фейсбук»

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