Ученые рассказали о ките нового вида 8.02.2021, 9:09

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фото с сайта vokrugsveta.ua

Исследователи считают, что на земле осталось всего около 100 особей таких китов.

Кита длиной 11,5 метра выбросило на берег заповедника водно-болотных угодий Эверглейдс в штате Флорида (США) в январе 2019 года. Спустя два года всестороннего изучения останков ученые заявили, что он принадлежит к ранее неизвестному виду, пишет «Вокруг света».

Когда тушу животного вынесло на пляж, ученые решили, что это подвид полосатика Брайда (Balaenoptera brydei), вида усатых китов из той же группы, включающей горбатых (Megaptera novaeangliae) и синих китов (Balaenоptera musculus). Этот подвид был назван китом Райса.

Однако после генетического анализа других китов Райса и изучения черепа кита из Эверглейдс исследователи пришли к выводу, что выброшенный кит — это новый вид китов, обитающих в Мексиканском заливе.

Исследователи также изучили записи о ките Брайда в Карибском бассейне и Атлантическом океане поняли, что обнаруженные ими киты были свидетельством существования «неописанного вида Balaenoptera из Мексиканского залива».

Это открытие означает, что на планете проживает менее ста представителей этого вида, поэтому они находятся под угрозой исчезновения, согласно заявлению Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA).

Также новый анализ показал, что у них разные черепа. Киты Райса немного отличаются по размеру от китов Брайда. По данным NOAA, они могут весить до 27 215 килограммов и вырастать до 12,8 метра в длину, в то время как киты Брайда достигают длины 15,2 метра и весят около 25 тонн.

Авторы исследования считают, что продолжительность жизни нового вида составляет примерно 60 лет, но учитывая, что их так мало, необходимы дальнейшие наблюдения за ними.

Ученые добавляют, что из-за проживания китов Райса именно в Мексиканском заливе, этот новый вид особенно уязвим. В этой акватории ведется активная нефтедобыча, а также очень развито судоходство.

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