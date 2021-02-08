Свержение белорусского узурпатора может стать символической победой для Запада 7 8.02.2021, 9:24

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фото: TUT.BY

Джозеф Байден четко обозначил свою позицию по Беларуси.

Президент Джозеф Байден впервые выступил с большой речью, посвященной международным отношениям. В ней не нашлось места белорусской теме, однако не стоит сильно переживать. Президент Байден ни разу не упомянул конфликт Палестины с Израилем и иранскую ядерную сделку. Темы традиционно очень важные для США, пишет Telegram-канал «Кукловод и овца».

При этом президент США много говорил о восстановлении отношений с Европой и активном противодействии России. Решение белорусского вопроса соответствует обеим этим задачам.

Европа, особенно Восточная, заинтересована в демократизации и нормализации ситуации у ближайшего соседа. А свержение Лукашенко, которого воспринимают на Западе как марионетку Путина, может стать важной символической победой над нынешним руководством Кремля.

Долгим оказался путь в Минск посла Джули Фишер. По дороге она встретилась с рядом европейских дипломатов и представителями белорусской оппозиции.

Встреча с европейскими дипломатами перед отправкой в Минск означает нормализацию внешней политики США. Вашингтон как бы говорит: «Мы видим Беларусь в Европе, это прежде всего европейская проблема, поэтому мы хотим синхронизировать действия с союзниками».

Встречи дают понять то, как видят в США ситуацию в Беларуси. Перед тем, как вступить в должность, послы по правилам дипломатического этикета должны вручить верительные грамоты главе государства.

Америка дает понять, что Лукашенко - узурпатор, незаконно захвативший власть. И тут есть любопытный момент: белорусcкий режим воспринимает внешнеполитическую активность США с подозрительной покорностью. После встреч нового американского посла не было никаких осуждающих заявлений МИДа. Объяснением может быть только то, что Лукашенко крайне заинтересован в сохранении хотя бы видимости отношений с США. Похоже, что объятия Кремля становятся уж слишком плотными и «дружескими». И диктатору нужен хоть какой-то противовес Москве, раз уж он готов потерпеть откровенно брезгливое отношение к своей персоне со стороны Вашингтона.

Также Ангела Меркель выступила с отдельной речью в поддержку Беларуси. В ней она также анонсировала выделение 21 миллиона евро на поддержку белорусских граждан, пострадавших от режима.

Наиболее активную и практическую, и символическую поддержку белорусам продолжают оказывать страны восточной Европы. Позитивно, что их влияние внутри ЕС должно возрасти из-за возвращения США в мировую политику. Будем надеяться, что они смогут убедить страны центральной и северной Европы (Германия, Австрия, Нидерланды) перестать делать деньги на связях с Лукашенко и усилить давление на преступный режим.

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