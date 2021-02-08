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Боррель после визита в Москву заявил о невозможности улучшения отношений ЕС и России

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  • 8.02.2021, 9:52
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Боррель после визита в Москву заявил о невозможности улучшения отношений ЕС и России
Жозеп Боррель

Дипломат раскритиковал «агрессивную пресс-конференцию» в Москве.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с Евросоюзом, пишет «Новое время».

В своем блоге дипломат раскритиковал «агрессивную пресс-конференцию» в Москве, которую он провел совместно с главой МИД Рф Сергеем Лавровым.

«Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это и не является полностью неожиданным, это достойно сожаления», — заявил Боррель.

Он отметил, что во время своего разговора с Лавровым говорил об освобождении Алексея Навального и расследовании обстоятельств его отравления.

Также во время его визита Россия выслала трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Причиной высылки назвали их участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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