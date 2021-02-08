«Долой диктатуру»: сотни тысяч жителей Мьянмы вышли на протест 2 8.02.2021, 10:14

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фото: The insider

Акции проходят уже третий день подряд.

Cотни тысяч человек третий день подряд принимают участие в протестах против захвата власти военными в Мьянме, которые идут уже третий день подряд. Об этом сообщает местный новостной портал «Миззима», пишет The Insider.

В столице Мьянмы, городе Нейпьидо полиция применила водометы. Массовые демонстрации также проходят в крупнейшем городе страны Янгоне и втором по величине городе Мандалае. В Мандалае в первые за три дня протестов к демонстрациям присоединились буддийские монахи, играющие в жизни населения Мьянмы значительную роль.

Всего в протестах принимают участие не менее трехсот тысяч человек.

Требования демонстрантов едины во всех городах: проведение первой сессии парламента нового созыва, депутаты которого были избраны на всеобщих выборах 8 ноября, и освобождение руководителей государства – президента У Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи, находящихся в Нейпьидо под домашним арестом. Демонстранты выкрикивают лозунги: «Свободу арестованным лидерам!», «Долой военную диктатуру!», «Да здравствует демократия!».

Напомним, 1 февраля военные Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение сроком на один год после задержания правительственных лидеров. Захват власти военные объяснили неспособностью правительства страны должным образом отреагировать на заявления о фальсификациях на прошедших в ноябре выборах.

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