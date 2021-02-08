закрыть
8 февраля 2021, понедельник, 11:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Долой диктатуру»: сотни тысяч жителей Мьянмы вышли на протест

2
  • 8.02.2021, 10:14
  • 2,172
«Долой диктатуру»: сотни тысяч жителей Мьянмы вышли на протест
фото: The insider

Акции проходят уже третий день подряд.

Cотни тысяч человек третий день подряд принимают участие в протестах против захвата власти военными в Мьянме, которые идут уже третий день подряд. Об этом сообщает местный новостной портал «Миззима», пишет The Insider.

В столице Мьянмы, городе Нейпьидо полиция применила водометы. Массовые демонстрации также проходят в крупнейшем городе страны Янгоне и втором по величине городе Мандалае. В Мандалае в первые за три дня протестов к демонстрациям присоединились буддийские монахи, играющие в жизни населения Мьянмы значительную роль.

Всего в протестах принимают участие не менее трехсот тысяч человек.

Требования демонстрантов едины во всех городах: проведение первой сессии парламента нового созыва, депутаты которого были избраны на всеобщих выборах 8 ноября, и освобождение руководителей государства – президента У Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи, находящихся в Нейпьидо под домашним арестом. Демонстранты выкрикивают лозунги: «Свободу арестованным лидерам!», «Долой военную диктатуру!», «Да здравствует демократия!».

Напомним, 1 февраля военные Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение сроком на один год после задержания правительственных лидеров. Захват власти военные объяснили неспособностью правительства страны должным образом отреагировать на заявления о фальсификациях на прошедших в ноябре выборах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич