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На мозырском заводе «Беларускабель» - очень тяжелая ситуация

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  • 8.02.2021, 10:43
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На мозырском заводе «Беларускабель» - очень тяжелая ситуация

Денег нет ни на зарплаты, ни на сырье.

На мозырском заводе «Беларускабель» - очень тяжелая ситуация. Вот что написал телеграм-каналу «Белсат» читатель:

- Общался с работником ОАО «Беларускабель». По его словам, сейчас они ходят в вынужденные отпуска за свой счет, так как на предприятии нет средств не то что на зарплаты, они не могут закупить сырье для производства.

Это регулярная практика, отпуска берут пока до 4 дней. На фоне такой ситуации им принесли на подпись «письмо об отмене санкций». Результат был закономерен - подписи оставили считанные работники.

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