Лучшие друзья русского мира 4 Олена Степова

8.02.2021, 10:46

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Строили, строили, и наконец, построили.

Как–то, рассказывая своим детям про жизнь в Совке, чтобы дать им примеры для жесткой осадки «а вот в СССРщиков», которых, к сожалению, они стали встречать и в своей юношеской тусовке, я рассказала им про унизительные процедуры, которые проводились в школах. Это так называемые «сандни», когда в школы приезжали врачи и прямо на уроках делали прививки, проходя по классу, осматривали головы на предмет вшей, и рты на предмет наличия дыр.

Никто не думал о том, что это травмирует детей, дает повод для булинга. Никто не думал, что ревущие первоклассники всегда будут бояться врачей или же, наоборот, станут роботопослушными, запуганными гражданами, послушно протягивающими руки для любой казни.

О беспощадной советской стоматологии, когда зубы сверлили без обезболивания, думаю, сейчас вспомнили многие. В том числе и те, кто рыдал в креслах и от боли, и от стыда, что его крики разносятся по школе. У многих постсоветских граждан дикая фобия и боязнь врачей. Любой медицинской процедуры. Многие современные люди не понимают почему. Они просто не знают, что такое советская школа и советская медицина.

Описанная мною процедура гинекологического осмотра в кабинете завуча или учительской, вообще привела детей в шок. Вопрос «Как так можно было жить» я остановила банальным «Вот так вы никогда жить не должны».

Так вот, вшивоносцев поднимали при всех из-за парт и громко говорили «дневники для записи на стол». Все знали, что это. Им будут писать в дневник «у вашего ребенка вши, обработайте». У меня были длинные густые косы, поэтому надо мной трусилась вся семья. Каждый день бабушка меня расчесывала «гребінцем» и споласкивали голову отваром полыни.

Очень странно, но в СССР были принципы и нормы санитарии, которые выражались в том, что нам в школе навязывали мысль, что мыть голову нужно исключительно 1 раз в неделю. Ходить в баню и купаться только по субботам. Думаю, что это из-за недостатка воды и условий соблюдения гигиены. Да и моющие средства того времени были скудны. Мыло «земляничное», «дегтярное», «хозяйственное» и «дустовое». Вот последним и выводили вшей.

И вот нигде, где восторгаются «ах, в СССР», никто не вспоминает про эти «прелести». Я понимаю, почему. Это все было нормой жизни. Понимаете? Нормой! Это не удивляло, не оскорбляло. Это было норма. Никто в СССР не мог даже представить, что где-то живут по другому.

Мне никогда не нравились донбасские кварталы многоэтажек. С одной стороны я жутко завидовала одноклассникам, живущим в квартирах. У них была ванная, унитаз и обои. Но, при этом, мы дети из частного сектора всегда были чище и ухоженнее детей из квартир.

А еще меня в многоквартирных домах ужасала дикая вонь в подъездах и тараканы. Из-за тараканов я не могла ходить в детсад. Странная, неприсущая донбасскому человеку брезгливость делала из меня изгоя. А воспитатель детсада, обедая, могла запросто расплющить на полу таракашку, продолжая жевать, вызвав у меня приступ рвоты и истерику.

Кстати, кто помнит жуткие парикмахерские СССР, тот знает, страшные истории и заражения при маникюре, и треск гнид на плойках.

Крысы, вонь, тараканы и вши просуществовали в шахтерских городах весь период СССРия и 90-е. Потом появились китайские «машеньки», мобильники, микроволновки, работу которых советские люди оценивали как вредную, но отчаянно делали все, чтобы такое чудо техники появилось в их квартире. Почему-то все говорили, что тараканы исчезли из многоэтажек именно из-за техники. Но, думаю, дело не в ней, а в улучшении уровня жизни. Вода стала идти часто. Подъезды стали обрабатывать. Стали появляться ОСМД и ОСББ. Появились моющие, выбор шампуней, мыла, педикулезных средств.

Из школ исчезли «сан дни». Для получения прививки ввели профосмотры и письменные разрешения от родителей. Медицина еще оставалась советско-карательной, но уже появлялись частные клиники, где посетителей привлекала интимность, вежливость, внимание и забота, чего им не хватало в государственной медицине. Завшивленность или немытость, запах пота, сальные волосы и неухоженные руки стали моветоном.

Города менялись. Менялись вместе с ними и люди. В частном секторе исчезли уличные деревянные туалеты. Любое приграничное село Луганщины, было с асфальтом, спутниковыми антеннами, а дома, как игрушечки, светились евро-окнами, профильными заборами, коваными воротами, огромными цветниками.

Исчезли из городов и монументальные «украшения», долго держащиеся здесь из прошлого и не дающие забывать «запах Родины» городские туалеты. Нет. Не в смысле в городах не стало туалетов. Что вы! Исчезла сопровождающая их вонь.

Особенно запомнились эСССРовские вокзальные и городские туалеты, куда зайти было смерти подобным. В Свердловске и шахтерских городах Луганщины они продержались долго, где-то до 2007-го года, как символ отставания этих городов в развитии.

И все же, цивилизация брала свое. И что меня радовало в ней, так это именно развитие общества в плане гигиены. Мы жили в 12 км от российского Гуково. Знаете, особо не уделяла внимания как там, как у нас. Но, в какой-то момент, приехав в Новочеркасск по работе, я вдруг с ужасом уловила «запах Родины», дикую вонь городского вокзального туалета. И вот с этой минуты стала сравнивать «у них» и «у нас». И вот вне зависимости от наличия на улицах городов РФ крутых импортных машин, а в руках у россиян крутых телефонов, в их городах на время 2013-го года были все те же дикие советские уличные туалеты, вонючие подъезды, и… вши в школах.

В 2014-м, когда наш Свердловск наводнили «русские братья», я наблюдала странную картину, свердловчане пророссийской позиции с восторгом слушали все россказни россиян о том, какая богатая Россия, абсолютно не видя другого:

— вопросов россиян о том, какой это город (псковские танкисты стояли на центральной улице села Александровка) и почему здесь живут исключительно богатые люди. Русские указывали на дома, крытые ондулином, со спутниковыми антеннами и евро-окнами и спрашивали местных, восторженных, любвеобильных «почему вы не прогоняете богатых из вашего города, ишь как разжирели, харомы атстроили».

Помню, как русские кинулись с автоматами к одному из вышедших из такого «богатого» дома человека, садящегося в свой «джип» (а это был шахтер, обычный шахтер), крича «бей правосека-олигарха». Он долго оправдывался, что он за них, спасло его удостоверение «народного ополчения», которое он испуганно тыкал, вопя «я свой, я за Путина и Сталина».

— как россияне удивлялись наличию хороших машин (а потом и экспроприировали их) у большинства жителей нашего города.

— как удивлялись наличию скважин и ванных комнат в частных домах «эвано как мудрено».

— как везли назад в РФ на БТРах после боя в Лутугино заборы, ворота, унитазы и евро-окна.

Восторженные и влюбленные во все российское жители Донбасса категорично не видели, что принес на их землю «русский мир». Они так боготворили Россию и россиян, русских и кремлевское, что их мозг отторгал все неудобное о России.

И вот «русский мир», пришел в ОРДЛО и Крым — здесь все же сделаю ремарку о Крыме, хотя это и не моя тема и участок фронта, так успешно держит блокпост Крымский Бандеровец, и все же — русский мир принес в занятые им районы не только войну, обнуление морали, теракты, преступность, но и банальную, подчеркиваю, банальную завшивленность, замусореность, затараканеность, загаженность территорий.

Вряд ли вы увидите чистоту, если поедете в среднестатистическую русскую деревню. Я вот была в таких, в Ростовской области. И так, чтобы за 50 км от Москвы или Пскова, Кемерово, Астрахани, а еще лучше от Челябинска. Я думаю, что вас испугает мусорная синхронная монохромность русских земель с ОРДЛО

За время оккупации ОРДЛО так плотно вошло в русский мир, что вши и тараканы теперь там везде, даже в больницах, а свалки, свалки бытового мусора просто стали визитной карточкой ОРДЛО. И вот здесь же не спишешь на оккупанта. Ну, ни приехали же жители Москвы в Ровеньки, чтобы мусор выбросить в посадку — все сами, своими руками. С приходом в ОРДЛО русского мира, здесь все, как с цепи сорвались. Люди получили какую-то странную моральную свободу, больше похожую на моральное падение и деградацию. ОРДЛО это помойка. Абсолютно все города ОРДЛО это жуткая помойка.

Вот сейчас зима и в ОРДЛО нет воды. В многоквартирных домах нет воды. Ну, и летом ее здесь тоже нет. Но зима в ОРДЛО переносится легче, благодаря российским ноу-хау. Да, это ноу-хау в ОРДЛО действительно привезли россияне, так как они это все делают дома. Зимой в квартирах, когда нет воды, ставят туалетное ведро. Выглядит оно так: пластиковое или железное ведро и в него кладут пакет для мусора. Туда справляют нужду. Потом выносят на балкон, и оно там замерзает. Потом пакет выносят в мусорный бак. Когда растает, повсюду в ОРДЛО текут зловонные реки. В ОРДЛО регулярный мусорный коллапс.

С русским миром в ОРДЛО пришло все от чего здесь пытались избавиться и чего в достатке было в РФ: вонючие уличные туалеты, хамство, мусор, коррупция, наркомания, алкоголизм, вши, тараканы, жуткая антисанитария на производстве и в магазинах.

В школах ОРДЛО появились «сан дни». Детей стали осматривать на наличие педикулеза.

Об этом не пишут в СМИ, не говорят на брифингах, и даже не поднимают проблему. Нет ни профилактики, ни информации. А что говорить, если в ОРЛО нет воды. Нет денег у людей на покупку средств гигиены.

Здесь дикое расслоение на богатых и бедных. Богатые это чиновники, священники, управленцы, милиция, прокуратура и… шахтеры-пенсионеры, получающие 2-4 соц выплаты. Эти могут позволить себе все. Средний класс это те, кто работает вне ОРДЛО, на вахте в РФ. Эти хоть как-то поддерживают семьи. Нищие это те, кто работает в ОРДЛО и получает 1 ОРДЛынскую пенсию. Эти не могут себе позволить ничего.

Поэтому здесь выбрали позицию не замечать и молчать. Как в СССР. Со временем, снова, как в СССР, то, что вчера было дикостью и нонсенс, сегодня в ОРДЛО стало банальностью и привычкой. И когда сюда вернется (если вернется) цивилизация, она будет восприниматься, как лазерная указка могла бы быть воспринята людьми 14-го века.

Пожить по-русски, именно так хотело жить критическое большинство жителей ОРДЛО. Правда, большая часть из них, хотевших по-русски вчера, сегодня все же покинуло «республики».

Строили, строили, и наконец, построили, говорил Чебурашка, показывая на что-то из говна и палок. Вот так же выглядит и «республика», построенная теми, кто мечтал пожить по-русски в СССР.

Информацию о завшивленности и захламленности ОРДЛО, о туберкулезе и сифилисе, о чесотке и жуткой антисанитарии в подъездах и на производствах в ОРДЛО знают все. И все делают вид, что так и должно быть. Что это всегда было, не чему удивляться. Это из серии, как здесь оправдывают все свои преступления и преступления оккупанта — «а что здесь такого?».

Эй, земляки, если и все вот это педикулезно-чесоточное, мусорно-туберкулезное и есть ваш пресловутый «русский мир», «русский дух» и «православные скрепы», ваше «пожить по-русски» и «назад в СССР», то я рада, что мы по разные стороны этого мира, времени, норм, морали, принципов и территории. И мы сделаем все, чтобы никогда наши дети не видели вот этих советско-русско-ОРДлынских ужасов деградации.

Олена Степова, «Информационное сопротивление»

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