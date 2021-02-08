«Есть серьезные опасения по поводу включения печатного станка» 2 8.02.2021, 11:10

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Падения цен на нефть белорусский рубль уже не заметит.

Нефть растет в цене и на этой неделе приблизилась к максимумам годовой давности. Как изменения мировых цен на нефть могут сказаться на валютном рынке и на белорусском рубле?

Об этом в комментарии Myfin.by — старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

С начала этого месяца цена на нефть марки Brent растет.

— Прямо сейчас цены уже вернулись к уровням второй половины февраля 2020 года. Если Brent преодолеет отметку 59,6 долларов за баррель, то цены «вернутся» во вторую половину января прошлого года, — отметил финансовый аналитик.

Он также назвал причины, которые дают основания сомневаться, что устойчивый рост цены на нефть продолжится. Это накачка деньгами американской и европейской экономик — в ходе операции по поддержке экономики, логистические проблемы как с выпуском вакцины от коронавируса, так и с массовой вакцинацией, а также появление новых штаммов.

— По факту потребительский спрос в развитых экономиках не растет, нет массового спроса на туристические услуги, на поездки, авиаперелеты. То есть со стороны реальной экономики спрос стагнирует, — констатировал эксперт, подчеркнув, что «в самом ближайшем будущем более чем трехмесячный устойчивый рост нефтяных цен может смениться достаточно глубокой коррекцией».

— В худшем случае это будет возврат к уровням начала ноября прошлого года, то есть к 36,5 доллара за баррель, — прогнозирует Вадим Иосуб.

По его мнению, в более спокойные времена цена на нефть была достаточно важным фактором для белорусского рубля. Когда нефть дорожала, увеличивалась валютная выручка за счет экспорта нефтепродуктов, это положительно сказывалось на курсе рубля. Но сейчас на первый план выходят другие факторы.

— Есть серьезные опасения у экономических агентов по поводу возможного включения печатного станка. Растут девальвационные ожидания, в том числе из-за политической нестабильности. И в этой ситуации влияние цены на нефть на белорусский рубль заметно уменьшилось. Вряд ли теперь нефтяная цена находится в первой пятерке факторов. Поэтому говорить о явной связи цены на нефть и курса рубля сейчас нельзя, — считает эксперт.

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