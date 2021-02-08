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Как понять, кому нужно проверить легкие во время коронавируса

  • 8.02.2021, 11:12
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Как понять, кому нужно проверить легкие во время коронавируса

Мнение врача-пульмонолога.

О реабилитации для легких рассказала Татьяна Войтко, врач-пульмонолог минского консультативно диагностического центра, ассистент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, пишет tut.by.

Как понять, кому нужно проверить легкие во время коронавируса?

— При бессимптомном течении COVID-19, когда человека не беспокоит одышка или надсадный кашель, в общем-то, показаний для КТ нет: ее в принципе можно не проводить. Потому что, если есть поражения легочной ткани, обязательно появляется симптом одышки, ощущение того, что тяжело дышать, не хватает воздуха.

Но следует помнить, что при отсутствии каких-либо других симптомов такое состояние можно спутать с заболеваниями сердца. Поэтому только доктор может выяснить, нужно ли проводить исследование пациенту или нет.

Если человек только-только инфицировался, у него появились первые симптомы: температура, недомогание, слабость — может случиться так, что, выполнив КТ в первые-вторые сутки заболевания, мы не увидим никаких изменений. А потом человеку становится тяжелее дышать, у него снижается сатурация — и приходится опять проводить исследование. Такой ситуации тоже следует избегать: из-за лучевой нагрузки часто проводить КТ не стоит.

Как показывает практика, если человек заболел, первые 5−7 дней у него плохое самочувствие, температура, но нет жалоб на дыхание, а спустя 7−10 дней становится тяжело дышать — есть показания для проведения КТ. Но тогда же о жалобах на затрудненное дыхание надо сказать доктору, чтобы он определил: «Да, надо назначить КТ».

Ориентироваться следует также на снижение сатурации (показатель насыщения крови кислородом).

Врач объясняет, что важно знать о сатурации

Недавно был случай: мужчина за 60 уверял, что с дыханием все в порядке — а сатурация была уже 86. Поэтому обязательно сочетать измерение сатурации и свои субъективные ощущения: тяжесть за грудиной, сложно вдохнуть. Не забывайте о том, что может искажать значения сатурации: гель-лак на ногтях, очень холодные руки, наличие сердечно-сосудистых проблем и т.д.

Обращайте внимание также на число дыханий в минуту.

Почему не стоит ждать быстрого восстановления после COVID-19

— В опубликованном руководстве Китайской ассоциации реабилитационной медицины отмечено, что 6% пациентов в целом и 71% пациентов с тяжелым течением COVID-19 имеют нарушения сократительной способности дыхательной мускулатуры и, как следствие, в той или иной степени выраженную дыхательную недостаточность на протяжении нескольких месяцев после COVID-19. Поэтому, если кто-то перенес инфекцию и до сих пор дышать тяжеловато, не стоит пугаться — просто стоит немного с этим поработать.

На что нацелены комплексные программы реабилитации?

Восстановление сократительной способности диафрагмы и межреберных мышц. Именно диафрагма является самой главной дыхательной мышцей у нас в организме, она разделяет брюшную и грудную полость. Полезным упражнением будет диафрагмальное дыхание — это дыхание животом, когда грудная клетка неподвижна. Попробуйте положить руку на живот и вытолкнуть ее животом на выдохе. Упражнение выполняется в спокойном ритме.

Коррекция нарушений: легочной вентиляции, гемодинамики, газообмена при дыхательной недостаточности. Что касается восстановления газообмена при дыхательной недостаточности, полное восстановление легочной ткани даже при простой пневмонии происходит не менее чем после 3−6 месяцев. Следовательно, и после ковидной пневмонии ожидать очень быстрого восстановления не приходится. Поэтому, eсли человек сделал КТ во время заболевания и идет улучшение, повторять исследование спустя 2−3 недели после выздоровления не нужно. Доктор поможет выбрать срок, когда КТ надо повторить — в том случае, если имеются осложнения течения заболевания.

Что включает в себя реабилитация

Лечебную физкультуру. Кто-то может улыбнуться: «Подумаешь, лечебная физкультура!» — но при правильной организации она действительно дает очень много.

Дыхательную гимнастику. Это упражнения, которые можно выполнять как с дыхательными тренажерами (например, дыхательный тренажер Фролова), так и без них, но главное — правильно.

Дозированную лечебную ходьбу. В этом плане очень хороша именно скандинавская ходьба, популярная в последнее время.

Диетотерапию. Она подразумевает, что человеку следует есть 4−5 раз в день небольшими порциями. Ни в коем случае не следует переедать. После заболевания следует включить в рацион легкоусваиваемый белок (кисломолочные и молочные продукты, нежирные сорта мяса), ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для восстановления клеточных мембран (есть в оливковом масле, орехах, семенах. — Прим.).

Поддерживающее медикаментозное лечение. Его назначает только доктор.

Различные психотерапевтические мероприятия.

— На раннем этапе, если человек только-только заболел, у него повышенная температура, головные боли, нет аппетита, важно лежать и употреблять достаточно жидкости (минимум 20−30 мл/кг). Если не идет чистая вода, можно добавлять лимон, пить клюквенные морсы.

Как только температура снижается, приступаем к простым упражнениям: можно, поставив локти на кровать, сжимать кисти рук, вращать ими — движения помогают притоку крови к сердцу. То же повторить со стопами. Даже если самочувствие еще не пришло в норму, потратить 2−3 минуты на такие упражнения все равно реально.

Далее необходимо будет повысить тонус дыхательной мускулатуры, которая ослаблена длительной гипокинезией (недостаточным движением. — Прим.). Это щадящие динамические и статические упражнения для отхождения мокроты, дренирующие, с созданием вибрации.

Что это значит? Во время пульмонита, при коронавирусной инфекции, вдохнуть и выдохнуть бывает тяжело. Не надо форсировать, то есть пытаться вдохнуть очень глубоко. Упражнение следующее: делается короткий вдох, буквально на два счета, далее при возможности задержите дыхание на два счета, а потом выдохните через полуоткрытый рот свободно, без усилия. Вдох, пауза, выдохнули — выполните 5−6 таких дыхательных циклов в 5−6 подходов. Делать упражнение можно лежа, сидя или стоя. Усложняйте по самочувствию: выполняйте упражнение не на два, а на четыре счета; при выдохе складывайте губы трубочкой; выдыхайте в несколько подходов, но до конца.

По мере выздоровления показаны упражнения на выносливость.

При формировании спаек в плевральной полости есть специальный комплекс для их растягивания, увеличения подвижности в плевре и т.д.

Как «продышать» легкие при коронавирусе. Медики советуют дыхательные упражнения

Заметьте, я ни разу не сказала, что нужно надувать шарики или выдыхать в бутылку с водой, куда вставлена тоненькая трубочка. Этого ни в коем случае делать нельзя. На выдохе создается большое напряжение, и вместо пользы мы получим вред.

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