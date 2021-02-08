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«Нелегитимный режим Лукашенко должен был давно уйти, позволив провести свободные выборы»

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  • 8.02.2021, 11:20
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«Нелегитимный режим Лукашенко должен был давно уйти, позволив провести свободные выборы»
фото: belsat

Американские власти будут сотрудничать с европейскими союзниками для поддержки белорусского народа.

Лидеры комитета Палаты представителей Конгресса США выступили с заявлением по случаю Дня солидарности с Беларусью, который отмечается 7 февраля, сообщает «Голос Америки».

«Мы солидарны с белорусским народом и по-прежнему вдохновляемся тем, что, неделя за неделей, так много людей выходят на улицы, требуя права определять собственное будущее», – говорится в заявлении председателя комитета, демократа Грегори Микса, и ведущего республиканца в комитете Майкла Макколла.

«Нелегитимный режим Лукашенко должен был давно уйти, позволив провести новые, свободные и честные выборы и освободив всех политических заключенных, – говорится далее в заявлении. – Мы полностью привержены сотрудничеству с нашими трансатлантическими союзниками для поддержки чаяний народа Беларуси в его стремлении к демократии, правам человека, верховенству закона и дальнейшему уважению суверенитета его страны».

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