«Нелегитимный режим Лукашенко должен был давно уйти, позволив провести свободные выборы» 2 8.02.2021, 11:20

1,438

фото: belsat

Американские власти будут сотрудничать с европейскими союзниками для поддержки белорусского народа.

Лидеры комитета Палаты представителей Конгресса США выступили с заявлением по случаю Дня солидарности с Беларусью, который отмечается 7 февраля, сообщает «Голос Америки».

«Мы солидарны с белорусским народом и по-прежнему вдохновляемся тем, что, неделя за неделей, так много людей выходят на улицы, требуя права определять собственное будущее», – говорится в заявлении председателя комитета, демократа Грегори Микса, и ведущего республиканца в комитете Майкла Макколла.

«Нелегитимный режим Лукашенко должен был давно уйти, позволив провести новые, свободные и честные выборы и освободив всех политических заключенных, – говорится далее в заявлении. – Мы полностью привержены сотрудничеству с нашими трансатлантическими союзниками для поддержки чаяний народа Беларуси в его стремлении к демократии, правам человека, верховенству закона и дальнейшему уважению суверенитета его страны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».