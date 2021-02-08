Официантка честно рассказала о своих доходах и расходах 1 8.02.2021, 11:36

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иллюстрационное фото

История жительницы Барановичей.

Жительница Барановичей, работающая официанткой в одном из заведений общепита, рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, зачем покупает продукты про запас, какую сумму тратить «на красоту» и на новое увлечение:

- В детстве я не видела себя в какой-то определенной профессии. Единственное – я люблю детей, люблю с ними возиться. Поэтому после окончания школы подала документы в Барановичский госуниверситет на специальность «начальное образование».

Прожить на одну стипендию было тяжело, поэтому будучи студенткой устроилась подрабатывала официанткой. А когда пришло время отработки – тоже совмещала две работы. За это время сравнила зарплаты и поняла, что, работая в школе молодым специалистом, много не заработаю. И когда отработка закончилась я решила остановить свой выбор на сфере общепита.

Хороший график

График работы меня вполне устраивает: два дня работаю, два – отдыхаю. Конечно, если в заведении проходит мероприятие, то приходится и задержаться на несколько часов.

В месяц я получаю около 500 рублей. Это не очень много, но в моей работе есть небольшой бонус – чаевые. На самом деле, очень трудно подсчитать, какая сумма выходит в месяц, потому что чаевые мгновенно тратятся: на проезд, обед и прочую мелочь. Но в месяц примерно около 150 рублей чаевых выходит. Так что бонус в виде чаевых выручает.

На случай апокалипсиса

Живу я с мамой. За квартиру и коммунальные услуги платит она. А я в свою очередь плачу за интернет и мобильную связь – кладу деньги на свой и мамин телефон.

Продукты покупаем вместе. Раза два в месяц делаем закупку: приобретаем крупы, мясо, чай, кофе, сахар, подсолнечное масло, сыр, колбасу. В основном для таких «набегов» выбираем большой магазин, где можно найти все – как продукты, так и бытовую химию, и другие принадлежности. А вот на рынке продукты никогда не покупаем.

Выбирая товар, всегда обращаем внимания на скидки, особенно это касается фруктов, сыра или, к примеру, красной рыбы. Мясо берем разное: курицу, свинину, говядину.

Моя мама любит покупать в запас: она всегда берет различные консервы, горошек, кукурузу. Если не знать мою маму, то глядя на эти покупки можно подумать, что она готовится к апокалипсису. На самом деле, это неплохая привычка – когда приходят праздники, у нас уже все есть в запасе для салатов и бутербродов. Экономия.

Сама я люблю фаст-фуд, и когда выхожу в город, не упускаю возможности купить себе «лодочку» или шаурму.

Средства для волос

Бытовую химию: стиральный порошок, зубную пасту, чистящие средства, гель для душа – тоже покупаем с мамой на двоих в супермаркетах или специальных магазинах. А вот средства для волос я покупаю себе отдельно, потому что мне подходит далеко не все. В прошлом месяце я потратила 60 рублей на шампунь, бальзам и масло для волос. Хорошо, что такие покупки случаются не каждый месяц.

Косметики у меня мало и свою косметичку я пополняю редко. Одного флакончика ВВ-крема и баночки пудры мне хватает примерно на три месяца. Тушью я не пользуюсь – каждый месяц наращиваю ресницы. Ну, и руки с моей работой должны быть всегда аккуратными, поэтому каждый месяц я делаю маникюр у своей знакомой. Это удовольствие обходится мне в 20 рублей –относительно не много, если учесть, что в салонах за такую процедуру можно отдать рублей 30-35.

В парикмахерскую хожу один раз в два месяца.

Крупные покупки планирую заранее

Одежду я покупаю в основном в магазинах или на рынке, иногда в интернет-магазине. Если знаю, что предстоит крупная покупка – например, куртка или сапоги, то стараюсь меньше денег тратить на развлечения или косметические принадлежности.

Вообще, я стараюсь распределить деньги так, чтобы перед зарплатой не остаться без копейки в кошельке.

На работу приходится добираться на транспорте. Но проездной я себе не покупаю, так как нередко езжу на такси, особенно с работы. Конечно, тратить 30 рублей в месяц на проездной и кататься спокойно на общественном транспорте выгоднее, но не всегда поздним вечером хватает сил дожидаться автобус.

Картины, кафе, боулинг

Выходные я прохожу в основном дома. И занимаюсь тем, что… рисую. Никогда не думала, что так полюблю рисовать. А все началось с того, что подруга на день рождение подарила картину, которую нужно раскрашивать по номерам. И я влюбилась в это непростое дело. Каждые два месяца я трачу 30 рублей на свое новое хобби. За полгода уже разукрашиваю четвертую картину и на этом не собираюсь останавливаться.

Активный отдых я тоже люблю. Примерно раз или два в месяц выбираемся с подругами в город – в кафе, в кино, в боулинг. Каждый раз проводим время по-разному.

Ежемесячно в день зарплаты я кидаю рублей 30-40 в копилку. Правда, накопить большую сумму на что-то пока не получается.

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