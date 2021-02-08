Про дешевый стендап из прошлого Олег Горунович

8.02.2021, 11:41

Александра Герасименя и Сергей Ковальчук

Идеи, которые использует команда Лукашенко, уже потерпели полнейший крах.

Белорусам не нужен Джеймс Бонд – у нас есть тот, кто наверняка заткнет его за пояс. Учился на артиллериста, служил на Чукотке – заносчивому британцу такое и не снилось. А какой огромный опыт получил, охраняя Александра Лукашенко, – про такое даже не говорят вслух. Нашему спорту точно повезло с министром. Сергей Ковальчук знает, что и как.

Даже по уверенности в себе он не уступает шпиону Ее Величества. Многие из нас поигрывали в футбол, но мало кому приходило в голову публично равнять себя с профессиональным футболистом. Ну нескромно это, потому что любой адекватный человек понимает: между профессионалами и любителями – пропасть. Хоть ты возьми постоянно критикуемый чемпионат Беларуси и поставь туда звезду первенства бани – ничего у нее не получится, селяви. Но господин (хотя господин ли?) Ковальчук скромностью не страдает и ставит себя в пример даже игрокам сборной: мол, я-то бью с обеих ног, а некоторые профи оправдываются, что мяч не под удобную ногу дали – тоже мне! Поэтому министру мил Виталий Лисакович, способный приложиться и с левой, и с правой. В общем, напоминает Ковальчуку его самого, а это, надо полагать, что-то да значит. Расценим как признак грядущего успеха и величия.

Автор СБ Сергей Канашиц взял эпичное интервью у тезки-полковника (просто почитайте некоторые цитаты – раз, два, три). Благодаря этому разговору мы заглянули в чудный чиновничий мир, да и в мир пропагандиста тоже. Честных спортсменов Канашиц называет ренегатами, а Александру Герасименю – «предводительницей команчей», и еще приходит в восторг, когда Ковальчук показывает ему комнату с огромным экраном, на который выводится изображение с камер наблюдения на крупнейших спортивных объектах. «Сергей Михайлович, я, признаться, впечатлен! Комната, которую вы мне показали, – это прямо информационно‑аналитический штаб! На огромном мониторе в режиме онлайн можно отслеживать происходящее на всех основных объектах и спортивных площадках, подотчетных вашему ведомству, – потрясающе! Как эта задумка пришла вам в голову?» – сладкая реакция на грани троллинга.

Ковальчук признается, что эту передовую идею принес с предыдущего места работы. С того самого, о котором говорить не принято.

Вот что удивительно: охраннику Лукашенко, выпускнику различных военных учреждений, без всяких оговорок можно рулить белорусским спортом. Но когда к Ковальчуку пришла Герасименя и завела разговор о спортивной радиостанции, знаете, что смутило господина министра? Ну конечно, отсутствие профильного образования! Вот если бы Герасименя окончила институт радиоменеджеров, ну или хотя бы военную академию – тогда другой разговор, а так…

Герасименя министра волнует, и она как бы раскрывает его душу. Поначалу Ковальчук кажется обычным чиновником лукашенковской эпохи. Высокопарно говорит про контроль, систему управления, обеспечение. Читаешь и киваешь головой: ну да, правильно и тут, и там. Потом щипаешь себя и вспоминаешь, каким образом Ковальчук оптимизировал спорт в последние месяцы. О! Инициировал идеологическую промывку в университете физкультуры, приказал не продлевать контракты с теми работниками отрасли, которые не подписали письмо профсоюзов за отмену санкций – вполне себе правильный товарищ. Да, все же не господин, а товарищ министр.

Где-то он в свойственной чиновникам манере переворачивает факты. Например, говорит, что легкоатлетки Ольга Мазуренок и Дарья Борисевич чуть ли не сами разорвали контракты со своими работодателями – министерством обороны и погранкомитетом соответственно. А ведь спортсменок оттуда выперли, причем председателю погранкомитета звонил заместитель Ковальчука и требовал уволить Борисевич.

Да, странное изложение действительности, но не менее странно и то, как свободно Ковальчук рассказывает о, по сути, должностных преступлениях на самом высоком уровне. Он в очередной раз поведал историю о том, как тренер фристайлистов Николай Козеко попался за рулем пьяным, был лишен за это прав, но после письма на имя Лукашенко получил прощение. Все это всплыло год спустя, когда Козеко захотел честных выборов. Ну вы видите, какая тут уникальная ситуация: человек совершает преступление, его какого-то черта прощают, но сохраняют компромат, который вываливают в нужный момент. Потрясающий способ управления! Не хочу обелять Козеко, но странно, что чиновники вмешиваются в рядовые вопросы, находящиеся вне их компетенции, а потом еще этим бравируют, чтобы размазать оппонента (а на самом деле размазывают себя). Впрочем, и это вполне соответствует нынешней белорусской реальности. Той реальности, в которой живут Лукашенко и его окружение.

Она, эта реальность, весьма своеобразная. Там Польша готовится к захвату РБ, у границ лязгают гусеницами танки НАТО. Сложно представить людей, которые могут верить в такую чушь, но как минимум одного благодарного слушателя этой повестки я могу вам назвать – министр Ковальчук. Он не просто верит, но даже расширяет эту реальность.

Заговорив о Герасимене, экс-охранник Лукашенко дает волю своей наблюдательности и своим мощнейшим аналитическим способностям – и уносит нас в эпоху махрового «совка». Эти чудные намеки на то, что пловчихе не просто так скостили дисквалификацию за допинг с четырех лет до двух, что спецслужбы не спали, когда Герасименя тренировалась в США, и что радио она хотела создать чуть ли не с диверсионными целями – все это невероятная дичь. Бездоказательная ересь, которая простительна лишь в том случае, если человек искренне заблуждается. Или если он получил непоправимое обморожение во время холодной войны.

Хотя стоит ли этому удивляться, если хозяин пытается отстроить СССР сталинских времен? Репрессии налажены, борьба с инакомыслием ведется во всю мощь. Осталось только решить вопрос с изобилием на полках магазинов – судя по состоянию экономики, и он не самый отдаленный.

Но все-таки мне интересно, что чиновники говорят у себя дома, как объясняют близким происходящее в стране. У того же Ковальчука есть дочка-лицеистка и сын-дипломат. Неужели, когда дочка получает оценку ниже ожидаемого, это происки мировой закулисы? Вообще, Ангелине Ковальчук можно пользоваться интернетом? Учебники у нее советских образцов, или все-таки отец разрешает пользоваться суверенными редакциями? БЧБ там уже значится фашистским флагом?

А как сыну после историй отца работается в Испании – как ни крути, тотально вражеской Беларуси стране, которая состоит и в ЕС, и в НАТО? Спокойно ли он ходит на чужбине по улицам или постоянно озирается? Кажется, спокойно. Ярослав Ковальчук по-светски рассказывает о снегопадах в Мадриде, и приятно осознавать, что этого парня не окрутит никакой Джеймс Бонд.

Конечно, домыслы министра насчет Герасимени ужасают, но в то же время и обнадеживают. Мы видим уровень идей, на который нынче способны Лукашенко и его команда. Эти идеи уже опробованы и по итогам эксперимента потерпели полнейший крах. Сейчас за них цепляются, как за соломинку. Цепляются в ситуации, когда нет монополии на информацию и образование, когда нет ресурса, чтобы поддерживать иллюзию. Поэтому вместо убедительной риторики мы получаем дешевый стендап из прошлого, за который неудобно всем, кто случайно его услышал.

Впрочем, Сергей Ковальчук на юмориста не учился, поэтому ему простительно.

Олег Горунович, «Трибуна»

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