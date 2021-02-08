Археологи обнаружили на Аляске старинные бусы - их тайна впечатлила многих 2 8.02.2021, 11:45

5,059

иллюстрационное фото

Бусы были созданы в Венеции.

Археологи обнаружили невероятной красоты бусы, которые были спрятаны глубоко в яме на Аляске. По словам экспертов, эти бусы могут быть первым предметом из Европы, который когда-либо привезли на территорию Северной Америки. Об этом сообщает сайт Anchorage Daily News (перевод - «Апостроф»).

Речь идет о красивых бусах синего цвета. Эти бусы были сделаны из стекла, их обнаружили в январе 2021 года. Археологи считают, что бусы были созданы в Венеции. Небольшие синие бусинки могли преодолеть расстояние в более чем 10 000 миль в карманах искателей приключений-аборигенов, чтобы добраться до Берингова пролива. Позже эти бусы переправили через океан на Аляску. В итоге они оказались в большой яме.

Один из археологов по имени Майк Кунц говорит, что он с 2012 года мечтал о раскопках в Пуник-Пойнт (место, где были найдены бусы). Известно, что именно в этом месте Уильям Ирвин из Университета Висконсина в шестидесятых годах обнаружил две бусины синего цвета. В центре каждой из бусин было отверстие. В итоге Майк и его коллеги решили проверить местность в 2021 году, как оказалось, не зря.

По сообщению археологов, синие бусы много лет лежали у входа в подземный дом к северу от Полярного круга, в небольшой яме, прежде чем их нашли люди в 2021 году. Внешний вид синих бусинок поразил общественность, их фотографии уже начали распространять по соцсетям, собирая восторженные отзывы пользователей.

фото: adn.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».