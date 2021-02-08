закрыть
8 февраля 2021, понедельник, 16:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Археологи обнаружили на Аляске старинные бусы - их тайна впечатлила многих

2
  • 8.02.2021, 11:45
  • 5,059
Археологи обнаружили на Аляске старинные бусы - их тайна впечатлила многих
иллюстрационное фото

Бусы были созданы в Венеции.

Археологи обнаружили невероятной красоты бусы, которые были спрятаны глубоко в яме на Аляске. По словам экспертов, эти бусы могут быть первым предметом из Европы, который когда-либо привезли на территорию Северной Америки. Об этом сообщает сайт Anchorage Daily News (перевод - «Апостроф»).

Речь идет о красивых бусах синего цвета. Эти бусы были сделаны из стекла, их обнаружили в январе 2021 года. Археологи считают, что бусы были созданы в Венеции. Небольшие синие бусинки могли преодолеть расстояние в более чем 10 000 миль в карманах искателей приключений-аборигенов, чтобы добраться до Берингова пролива. Позже эти бусы переправили через океан на Аляску. В итоге они оказались в большой яме.

Один из археологов по имени Майк Кунц говорит, что он с 2012 года мечтал о раскопках в Пуник-Пойнт (место, где были найдены бусы). Известно, что именно в этом месте Уильям Ирвин из Университета Висконсина в шестидесятых годах обнаружил две бусины синего цвета. В центре каждой из бусин было отверстие. В итоге Майк и его коллеги решили проверить местность в 2021 году, как оказалось, не зря.

По сообщению археологов, синие бусы много лет лежали у входа в подземный дом к северу от Полярного круга, в небольшой яме, прежде чем их нашли люди в 2021 году. Внешний вид синих бусинок поразил общественность, их фотографии уже начали распространять по соцсетям, собирая восторженные отзывы пользователей.

фото: adn.com
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич