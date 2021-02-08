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Алексей Венедиктов: СММщик российского посольства в Беларуси был пьян?

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  • 8.02.2021, 11:55
  • 11,351
Алексей Венедиктов: СММщик российского посольства в Беларуси был пьян?
Алексей Венедиктов

Только белорусы могут решать, кто является их национальным героем.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал в эфире радиостанции дискуссию с участием российского посольства в Беларуси по поводу Тадеуша Костюшко.

Напомним, что представители посольства удивили белорусов заявлением «назвать Костюшко «белорусским национальным героем» = расписаться в своем историческом невежестве».

Белорусский МИД заявил, что из дискуссии не стоит «делать драму». Однако в легком шоке от заявлений российского посольства пребывают не только в нашей стране, но и в Москве.

― Я не очень понимаю, причем тут вообще посольство той или иной страны. Это все равно как посольство России в США говорило бы о том, что Джордж Вашингтон он не национальный американский герой, потому что он родился в британских колониях. Вообще не дело посольства, – сказал в эфире «Эха Москвы» Алексей Венедиктов

Рационального объяснения заявлению российского посольства он найти не смог:

– СММщик российского посольства был пьян. Такое может быть?

Однако Венедиктов не считает, что заявления российского посольства являются «мелкотней»:

– Это не мелочная история, то есть она мелочная, одна история – она мелочная. А тенденция – применение истории для решения политических и внутриполитических, внешнеполитических сиюминутных задач

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