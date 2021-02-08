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Юрий Бутусов: Украина сможет говорить с Путиным на равных, когда Медведчук окажется в тюрьме

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  • 8.02.2021, 12:07
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Юрий Бутусов: Украина сможет говорить с Путиным на равных, когда Медведчук окажется в тюрьме
ЮРИЙ БУТУСОВ
Фото: Gordonua.com

Украинские власти должны устранить сторонников оккупантов в Киеве.

Какая мы все-таки еще слабая страна. Вопрос, что делать с Медведчуком на 7-м году войны обсуждается в парламенте и на телеканалах, хотя решать его должен скорый военно-полевой суд, пишет украинский журналист Юрий Бутусов в "Фейсбуке".

Путин убивает тысячи украинцев на Донбассе, и открыто финансирует и поддерживает партию и структуры своего кума Медведчука в Киеве. И мы терпим, что Медведчук здесь работает на Россию, позволяем ему укреплять свой бизнес и захватить влияние в Украине, в то время как наши соотечественники проливают кровь, защищая от Путина Донбасс.

Президент и СНБО приняли законное и сильное политическое решение, и теперь надо идти до конца. Медведчук, Козак и российская агентура должны быть поставлены вне закона и задержаны, фактов их работы на врага и причастности к терроризму достаточно - они получают инструкции прямо в Кремле. Материалов на Медведчука достаточно для высшей меры наказания в военное время, а не только для санкций.

Государство, способное уничтожить "внешнее управление" из Москвы, покажет свою способность себя защитить. А только это может принести освобождение наших земель и мир. Медведчук в нашем парламенте - это признак нашей слабости и зависимости от России. Медведчук в тюрьме - это значит, мы наконец-то сможем начать говорить с Путиным на равных.

Закрытие телеканалов Медведчука показывает, что наше общество поддерживает сильную антироссийскую политику. У нас пока нет сил уничтожить оккупантов на Донбассе. Мы должны начать с того, что должны устранить сторонников оккупантов в Киеве.

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