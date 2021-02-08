Во время прямого эфира на радио глава пресс-службы гродненской милиции настолько опозорился, что аудио запретили публиковать 33 8.02.2021, 12:26

31,175

Евгений Дудко

Однако запись все равно попала в Сеть.

Эфир с главой пресс-службы гродненской милиции Евгением Дудко не будет опубликован, сообщило радио s13. live в своем чате. Дудко был гостем программы Дмитрия Чекана утром 2 февраля. Многие гродненцы не могли слушать живой эфир и просили радиоведущего выложить потом запись. Но УВД запретило это делать без объяснения причин, пишет сайт hrodna.life

Одновременно эфир с Дудко слушали около 1500 пользователей.

Во время эфира глава пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко не стал отвечать на неудобные вопросы, связанные с политикой.

Один из читателей Hrodna.life сохранил эфир: он записывал его на диктафон и после передал в редакцию. Запись длится 54 минуты.

Что говорил Дудко?

Про задержание журналистов

«Такую накидку [синюю жилетку «Пресса» — ред.] мог набросить любой человек».

Про задержанных граждан

«В портфелях находили много чего интересного».

Про «чаепития» во дворах

«Есть риск. Ничего хорошего нет, если люди собираются. Ты сам знаешь, под каким соусом делается все это».

Что такое демократия для Евгения Дудко

«Поехали дальше».

В Лиде во время учебы в гимназии Дудко поддерживал БНФ и «Молодой фронт»

«Сказал, что отвечать не буду».

Перемены должны начинаться с чего?

«Перемены должны начинаться в первую очередь с самого себя. Необходимо задуматься, что ты делаешь и и для чего. Перемены в любом случае, в хорошем плане, нужны. За разумные перемены и нововведения. Это принесет пользу нам всем».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».