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Названы три лучших напитка для укрепления иммунитета

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  • 8.02.2021, 12:32
  • 5,490
Названы три лучших напитка для укрепления иммунитета

Эти напитки особенно актуальны в холодный период года.

Медики перечислили три напитка, которые способствуют укреплению иммунитета. Особенно актуальны рекомендации в холодный период года, когда возрастает риск подхватить вирусную инфекцию, пишет orthodox.od.ua.

Отличным сочетанием станет вода с имбирем. Последний известен своими противовоспалительными свойствами, эффективно противодействуя первым признакам простуды.

Кроме того, осенью специалисты советуют добавить в рацион воду с лимоном, корицей и медом. Указанные составляющие имеют ряд преимуществ для здоровья. К примеру, мед хорошо справляется с воспалениями, когда корица может похвастаться антибактериальным действием.

Еще одним полезным напитком является “золотое молоко”. Так диетологи именуют сочетание нагретого молока, кокосового масла, куркумы и меда. Таким образом можно очистить организм, справиться с воспалениями, а куркумин даже помогает в борьбе с раковыми клетками.

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