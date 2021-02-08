Бездарность Лукашенко: предприятия, на которые он обращает внимание, банкротятся и терпят убытки 26 8.02.2021, 12:37

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фото: ТАСС

По-другому он просто не умеет.

«Навести тут порядок!». На этих заводах увольняли чиновников и угрожали уголовными делами. «Свабода» посмотрела, что там сейчас.

2014 г. «Разнос» в Слуцке

Весной 2014 года Александр Лукашенко прибыл на Слуцкий льнокомбинат и мясокомбинат. И там, и там он кричал на руководителей заводов и чиновников, угрожал уголовными делами и требовал навести порядок.

Позже директора мясокомбината Виктора Томашевского и его заместителя Валентина Лагуна задержали. Директор был приговорен к 6 годам лишения свободы, его зам. - к трем.

По итогам 2014 года, по данным электронного портала ценных бумаг, Слуцкий льнокомбинат сработал с чистой прибылью в 13 тысяч долларов по курсу Нацбанка на тот момент. Долги - 6,8 миллиона долларов.

По итогам 2019 года прибыль 19 тысяч долларов. Долги - 5,4 миллиона долларов.

Мясокомбинат, где Лукашенко угрожал «закрыть чиновников и заставить их есть мясо», в 2014 году сработал в минус 9,6 миллиона долларов (по среднему курсу доллара на этот год).

В 2019 году завод работал с дефицитом в 1 миллион долларов (по среднему курсу доллара на этот год). Предприятие задолжало 96 миллионов долларов по краткосрочным и долгосрочным кредитам.

2017 г. Приехал в совхоз, сейчас он банкрот

В марте 2017 года Лукашенко приехал проинспектировать поля совхоза «Лидский» и мясокомбинат «Арвибелагро». И там, и там ему продемонстрировали инновации.

В 2019 году совхоз «Лидский» - «неплатежеспособное предприятие, подлежащее финансовому оздоровлению», согласно сайту картотеки.

«Арвибелагро» - банкрот.

2018 г. Инструментальный завод был прибыльным, стал убыточным

В августе 2018 года Лукашенко раскритиковал чиновников за работу по развитию Оршанского инструментального завода. В 2018 году завод получил небольшую, но прибыль - 1,4 миллиона долларов по тогдашнему курсу. А в 2019 году завод уже стал убыточным - минус полмиллиона долларов. Долги выросли почти вдвое.

2019 г. Прибыл на «Нафтан». Долги выросли, прибыль упала

Поездка Лукашенко на «Нафтан» состоялась в июне 2019 года, он долго говорил, что «НПЗ нельзя продавать», и говорили об успешной модернизации.

По итогам 2019 года чистая прибыль «Нафтана» составила 3,6 млн рублей. Год назад прибыль составляла 4,9 миллиона долларов.

Долги же наоборот выросли. По состоянию на декабрь 2019 года «Нафтан» задолжал 2,8 млрд рублей по краткосрочным и долгосрочным кредитам. Долги увеличились на 500 тысяч рублей.

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