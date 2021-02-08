Байден намерен вернуть США в Совет ООН по правам человека

Байден намерен вернуть США в Совет ООН по правам человека3
- 8.02.2021, 12:48
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Это решение называют очередным отходом от эпохи Трампа.
Администрация президента США Джо Байдена собирается объявить на этой неделе о возобновлении сотрудничества с Советом ООН по правам человека, который почти три года назад покинул бывший президент страны Дональд Трамп, пишет 8 февраля агентство Associated Press со ссылкой на анонимных чиновников США, сообщает "Гордон".
Такое решение Байдена отменяет очередной отход эпохи Трампа от многосторонних организаций и соглашений. Американские чиновники говорят, что государственный секретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный американский дипломат в Женеве объявят в понедельник, 8 февраля, о возвращении Вашингтона в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы впоследствии избраться полноправным членом организации.
Один из высокопоставленных чиновников США сказал, что администрация Байдена считает возможным реформировать Совет ООН по правам человека. Лучший способ провести эти изменения – это взаимодействовать с ним принципиальным образом, заявил он.
До конца 2021 года США будут иметь в совете статус наблюдателя без права голоса. Генеральная Ассамблея ООН включит нового члена во время голосования, которое обычно проводится в октябре каждого года.
Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого входит 47 государств, ответственных за защиту прав человека по всему миру. Срок полномочий каждого члена составляет три года, они избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Места распределяются по географическому принципу.