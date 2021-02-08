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На неделе белорусов ждут морозы, снег, метели и сильный ветер

  • 8.02.2021, 12:51
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На неделе белорусов ждут морозы, снег, метели и сильный ветер

Подробный прогноз синоптиков.

На предстоящей неделе ожидаются сложные погодные условия. Активные фронтальные разделы уже сегодня, 8 февраля, принесут на юго-запад Беларуси ухудшение погоды: ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды. 9 февраля такая погода будет уже по всей Беларуси. В среду нас ожидает небольшая передышка, а потом погода вновь испортится.

9 февраля, во вторник, на большей части Беларуси ожидается снег, ночью и утром во многих районах, днем по восточной половине Беларуси сильный снег. На большей части территории метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный порывистый, ночью и утром на большей части, днем по северо-восточной половине страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −9…15°С, по северо-востоку при прояснениях −16…19°С, максимальная днем −6…11°С.

10 февраля, в среду, ночью на большей части территории, днем местами по стране кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −12…18°С, при прояснениях до −20°С, максимальная днем −8…15°С.

И вновь ухудшение погодных условий.

В четверг, 11 февраля, в ночные часы преимущественно по юго-западной половине страны, днем на большей части территории снег, днем местами сильный снег, метель, снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −11…−18°С, местами −19…22°С; максимальная днем −8…14°С, по юго-востоку −5…7°С.

12 февраля, в пятницу — продолжительный снег, ночью преимущественно по юго-восточной половине страны, днем местами сильный снег. На большей части территории метель, усиление ветра порывами до 15−20 м/с, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха в течение суток −10…17°С, по юго-востоку −6…9°С.

Стоит обращать внимание, что ветер оказывает значительное влияние на ощущаемую нами температуру воздуха: так, температура воздуха −10°С при ветре 11−15 м/с ощущается как −21…22°С. Учитывайте это, отправляясь на улицу.

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