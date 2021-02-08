закрыть
8 февраля 2021, понедельник, 16:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Никакие морозы не влияют на желание свободы и мира»

  • 8.02.2021, 12:56
  • 1,865
«Никакие морозы не влияют на желание свободы и мира»

Как прошли протестные выходные в Жодино.

В разных районах Жодино, несмотря на мороз, горожане выходили на улицы, чтобы высказать свою позицию по отношению к политическим событиям в нашей стране. «Никакие морозы не влияют на желание свободы и мира», — говорят ex-press.by жодинцы.

1. «V — значит победа и мир, — говорят жители Советской, — После августа 2020 мы точно знаем, что нас много, и правда за нами. А такую идею «не разбіць, не спыніць, не стрымаць».

2. Верш Янки Купалы «Хто ты гэткі?» как символ устремлений белорусов прочитали жители одного из районов Жодино.

3. Жители Жодино и Смолевичей объединились на акции протеста. «Час быць разам», — считают они.

4. Марш в честь международного Дня солидарности с Беларусью 7 февраля прошел в Жодино.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич