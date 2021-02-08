Видеохит: Медведь пришел к диджею на вечеринку, но не прошел фейсконтроль 1 8.02.2021, 13:13

5,246

иллюстрационное фото

Видео набирает популярность в Сети.

Риэлтор Джоди Флемминг увлекается диджеингом и проводит домашние стримы, на которых ставит музыку для своих слушателей. На одну из таких вечеринок пришел медведь — прокрался с черного входа. Судя по всему, животному понравилась музыка: медведь даже привстал на задние лапы и облокотился на дверь, чтобы было удобнее наблюдать за диджеем, пишет meduza.io.

Около минуты Флемминг не замечал незваного гостя. Обернулся он только тогда, когда услышал горн для отпугивания медведей, которым воспользовался сосед. Животное тут же убежало. Диджей расстроился — ему хотелось, чтобы медведь остался еще ненадолго.

Флемминг, по его словам, совсем не испугался. Во-первых, он живет в маленьком городе в горах, поэтому медведи тут не редкость — и конкретно этот постоянно наведывается в гости к нему и его соседям. Во-вторых, раньше Флемминг работал смотрителем парка и по работе не раз сталкивался с дикими животными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».