Fitch предсказал России возвращение в застой 6 8.02.2021, 13:43

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Реформ в стране не предвидется.

Выйдя из коронавирусной рецессии, российская экономика вернется в привычный для себя застой, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch, пишет finanz.ru.

В 2021 году ВВП РФ прибавит 3%, практически полностью восстановившись от потерь пандемии, которые Росстат оценил в 3,1%.

В 2022-м темпы роста замедлятся до 2,7%, а дальнейший потенциал экономики ограничен планкой в 1,2%, полагают в Fitch.

В пятницу агентство подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне ВВВ, отметив твердую приверженность курсу на таргетирование инфляции, осторожную бюджетную политику и самый низкий уровень госдолга по отношению к ВВП среди стран-аналогов. «В то же время высокий геополитический риск и ограниченные перспективы структурных реформ по-прежнему ограничивают рейтинг», - констатирует Fitch.

В агентстве добавляют, что не видят серьезных перспектив реформы прав собственности, судебной системы и устранения других институциональных ограничений для инвестиций частного сектора, без которых потенциал рост экономики в России не превышает 1,2% в год.

«Fitch не ожидает новых санкций США в ближайшее время, поскольку администрации Байдена понадобится время для того, чтобы проработать политику, которая будет более поступательной, а также скоординированной на международном уровне», - пишут аналитики агентства.

Они отмечают, что хотя в последнее время внимание США было сосредоточено на предотвращении завершения газопровода Nord Stream 2, существующее американское законодательство может быть использовано для принятия мер в отношении иностранных инвестиций в локальный госдолг, финансовых организаций и нефтегазового сектора РФ.

По прогнозу Fitch, госдолг России вырастет до 21% ВВП в 2021-22 гг, инфляция замедлится до 3,9% в этом году и стабилизируется около 4% в следующем.

При этом ЦБ РФ вернется к плавному ужесточению денежно-кредитной политики после снижения процентных ставок до исторического минимума.

Центробанк может повысить ключевую ставку до 4,5% в этом году и до 5% к концу следующего года, прогнозирует Fitch.

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