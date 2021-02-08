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Стало известно состояние здоровья мужчины, который поджег себя на площади Независимости

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  • 8.02.2021, 13:52
  • 6,638
Стало известно состояние здоровья мужчины, который поджег себя на площади Независимости
фото от читателя Радио Свобода

Павел Баньковский поджег себя 16 дней назад.

Шестнадцать дней прошло с того дня, как 35-летний водитель троллейбуса Павел Баньковский поджег себя на площади Независимости. Мужчину удалось потушить, с 72% ожогов тела его отправили в реанимацию. Как рассказали onliner.by в Минздраве, состояние Павла по-прежнему тяжелое.

Вот уже 17-й день Павел находится в крайне тяжелом состоянии в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

— Состояние мужчины продолжает оставаться крайне тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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