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Спрятаться за спину России не получится: Лукашенко больше не нужен Кремлю

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  • 8.02.2021, 13:59
  • 16,020
Спрятаться за спину России не получится: Лукашенко больше не нужен Кремлю
Фото: Bloomberg

Тащить на себе политический труп никто не хочет.

Белорусский правитель больше не нужен Кремлю. Денег он больше не получит, и нет сомнений, что самостоятельно белорусский политический кризис не рассосется, а террор белорусских силовиков только усугубляет ситуацию, пишет российский политолог Андрей Суздальцев для сайта politoboz.com.

Как бы не хотелось Лукашенко спрятаться за спину России, легитимизировать фальсификацию итогов президентских выборов и оправдать кровавый террор против собственного народа инцидентом с Навальным, у действующего него это не получится. Слишком разные страны, политические режимы и политические традиции, не говоря уже о политической психологии и менталитете населения.

Вряд ли Кремлю хочется тащить на себе политический труп Лукашенко, когда в 2021 году своих проблем полно.

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