В Латвии из-за языка ненависти запретили телеканал «Россия РТР»14
- 8.02.2021, 14:09
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Рига заявила, что будет защищать свое информпространство.
Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в понедельник решил на год запретить трансляцию "Россия РТР" на территории страны.
Об этом заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш, сообщает Delfi.
"Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать", - подчеркнул Аболиньш.
Летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале и начала процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева, при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как язык ненависти. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом.
В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы успокоить обе стороны конфликта.
Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.