Как экс-футболист Александр Глеб получил элитную землю у Минского моря 14 8.02.2021, 14:16

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фото: Realt.by

Журналистам удалось ознакомиться с пакетом документов на землю.

На прошлой неделе в белфутболе громыхнула новость неигрового характера: самый успешный в этом веке его представитель Александр Глеб обзавелся новым земельным участком в деревне Лапоровичи на берегу Минского моря, пишет для «Трибуны» Алесь Коваль.

Там он уже давно владеет домом, где живет с семьей, с которой не так давно пришел на госТВ к давней приятельнице Анне Эйсмонт.

Как оказалась, дорогу к приобретению Глеб начал еще до выборов, хотя некоторые ключевые моменты происходили как раз тогда, когда белорусов возмутили совсем не земельные участки. Журналистам удалось ознакомиться с пакетом документов на землю – пересказывают вам самое интересное.

Участок на плане делит некие транспортные коммуникации – но никакой дороги там нет

Для Глеба это уже третье приобретение в Лапоровичах. О первых двух общественность была осведомлена совсем по-разному – если про приобретение участка с готовым строением еще в 2014-м СМИ узнали сразу, то про землю по соседству, которая по документам перешла к экс-футболисту примерно год назад, сейчас слышно чуть ли не впервые. Самый же новый участок Глебу достался тоже не вчера, а еще в конце сентября 2020-го. Он соседствует с 15 сотками, отданными на 99 лет в аренду французскому актеру Жерару Депардье за общую сумму в чуть более 130 тысяч рублей.

Глеб еще не был так близок к Минскому морю – предыдущие его владения от береговой линии отделяли два ряда участков. Они принадлежат известным в белспорте людям: успешным в БАТЭ тренеру Виктору Гончаренко и игрокам Александру Юревичу и Виталию Родионову, а также группе из биатлона, с которой экс-игрок «Арсенала» теперь на одной линии, – нынешнему главе федерации Андриану Цыбульскому и Дарье Домрачевой (у которой еще совсем близко к берегу есть в аренде еще 0,8 га для благоустройства) с ее мамой Ларисой Мининой. К слову, построенную виллу Домрачевой проектировал ее брат Никита, осенью жестоко избитый силовиками.

Вы тоже заметили, что выделенный красным новый участок Глеба на этом плане слегка наискосок чем-то разделен практически надвое? Да, во всех документах указано, что помимо луговых земель в состав участка входит 0,0128 га «земель под дорогами и иными транспортными коммуникациями». Но не спешите переживать за экс-игрока «Арсенала»: в реальности никаких дорог, просек, прогонов и линейных сооружений (все это входит в понятие транспортных коммуникаций) там не обнаруживается – только подъездной путь вдоль границы участка.

Это прекрасно видно уже на спутниковом снимке, и в прилагающемся к документам рисунке отвечавшего за определение границ инженера. Ну а realt.by сгонял на место – и тоже не нашел поводов для беспокойства: сейчас участок просто равномерно засыпан снегом.

Чтобы получить землю, Глеб написал прошение на имя Лукашенко

Глеб получил новую землю в Лапоровичах без аукциона – это нечастый для Беларуси случай, но вполне возможный, если есть какие-то обстоятельства или заслуги за последнее время. Ну а если ничего нет – все может решить Лукашенко: такое право прописано в его же указе, регулирующем процессы изъятия и предоставления земельных участков.

Экс-футболист пошел именно этим путем – 20 мая 2020-го, задолго до выборов, написал прошение. Александр в обращении к тезке не упорствовал, а просил участок всего лишь «по возможности», да еще и посулил дополнительное благоустройство за свои деньги. Видимо, для надежности имя-отчество Лукашенко напечатано исключительно заглавными буквами, равно как и слова «уважаемый» и «вас».

Сработало – уже 4 июня (быстро для такого дела) на заявление была наложена положительная резолюция.

Сельисполком напутал данные экс-футболиста

10 июня со своим одобренным заявлением Глеб написал еще одно аналогичное – теперь в Папернянский сельсполком. 17 июня орган поручил проектному институту «Белгипрозем» установить границы нового участка, а Глебу – подписать с этим учреждением договор. Отдельно сельисполком отметил, что убытков в связи с оформлением не несет – потом экс-футболист предоставлял сразу три квитанции о разных оплатах услуг. А вот с данными чиновники ошиблись – дважды в бумаге назвали Александром Петровичем вместо Павловича. Впрочем, это никак не помешало процессу, и 30 июня договор Глеб успешно заключил.

Глеба знакомили с участком, пока страна митинговала

Интересно, что некоторые ключевые процессы в деле Глеба прошли в дни незадолго до и вскоре после президентских выборов-2020. Так, границу испрашиваемого Александром участка различные чиновники согласовали 6 августа (да, представители совсем разных ведомств нашли время сделать это в один день), «Белгипрозем» получил письмо от сельисполкома 10 августа, а акт о том, что Глеб ознакомлен с установленными границами и принял межевые знаки, для чего точно нужно было физическое присутствие, подписан 13 августа.

Беларуси в это время было вообще не до сделок купли-продажи – волна нечеловеческого насилия силовиков 9-11 августа только-только начала сменяться акциями женщин с цветами и медиков, а цепи солидарности, заполонившие белорусские города, готовились к самым массовым маршам в истории страны. Но тут у каждого, конечно, свои приоритеты – Глеб о ситуации в Беларуси тогда (как и сейчас) молчал, а теперь понятно, чем был занят вместо.

Кадастровую стоимость посчитали по курсу из 2016-го, но Глеб все равно заплатил в 2,5 раза больше

Интересно в документах представлена кадастровая стоимость участка. Она указана на 15 августа 2020-го (дату внесения в госсистему сведений о границах) и для жилой усадебной зоны, к которой принадлежат земли Глеба, составила 22,1 доллара США за квадратный метр. Вот только итоговая сумма указывается в белорусских рублях – и перевод осуществлялся не по актуальному курсу, а тому, который действовал в момент проведения кадастровой оценки. Она состоялась 1 июля 2016-го – тогда доллар стоил два рубля, так что из 55 с лишним тысяч долларов стоимости участка получилось 110800 рублей, которые через неделю после выборов стоили всего 45 тысяч долларов (сейчас и того меньше).

Но сэкономить на разнице курсов Глебу не удалось. Когда 25 сентября Папернянский сельисполком, отметив резолюцию Лукашенко и два неких письма из Миноблисполкома, официально решил выделить экс-футболисту новый участок, то выставил ему счет в 356775 рублей. Даже если считать в долларах (на дату решения – ровно 137 тысяч), это в 2,5 раза больше, чем по кадастру! Почему Глебу назначили к оплате именно такую сумму, у нас объяснений нет, но Александр спорить не стал, в тот же день оформив платежку. В любом случае, это намного меньше, чем за такую землю можно было отдать на рынке.

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