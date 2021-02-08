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Ученые назвали продукты, которые способны блокировать COVID-19

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  • 8.02.2021, 14:20
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Ученые назвали продукты, которые способны блокировать COVID-19

Исследователи из США провели эксперимент.

В рамках эксперимента установили, какие именно продукты могут подавлять коронавирусную инфекцию и препятствовать ее распространению в организме. Как выяснилось, многие из названных учеными университета Северной Каролины «антиковидных» продуктов, популярны среди белорусов, пишет lenta.ua.

Так, предлагается добавить в свой рацион зеленый чай, какао, горький шоколад и виноград. Отмечается, что во всех этих продуктах присутствуют вещества, способны активно блокировать ферменты протеазы коронавируса, которая важна для его деления и репликации внутри организма. Если эта самая протеаза оказывается ингибирована, то есть подавлена, вирус может быть деактивирован и в результате полностью погибает.

«Соединения, которые содержатся в составе винограда и зеленого чая, демонстрируют высокий уровень эффективности при взаимодействии с данным видом протеазы. Кроме того, примерно на 50% снижается активность протеазы коронавируса при воздействии на нее компонентов, содержащихся в составе черного шоколада и какао», - отметили авторы исследования.

Между тем, напоминают ученые, названные ими продукты нельзя воспринимать как полноценную защиту или способ лечения от COVID-19. Они являются лишь вспомогательным дополнением к профилактике или лечению, добавляют специалисты.

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