Эксперт: Власти сами толкают номенклатуру на раскол 3 8.02.2021, 14:22

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фото: Reuters

Стоило только начать об этом говорить.

На прошлой неделе Беларусь взбудоражили слухи о задержании банкиров и события вокруг экс-премьера Сергея Румаса.

Как отмечает Сергей Чалый в передаче «Экономика на пальцах» на tut.by, у Румаса хорошие отношения с российскими властями, и он может заручиться их поддержкой. Впрочем, подчеркивает эксперт, пока крайне рано о чем-то говорить.

— Удивительно: стоило сказать, что успех демократизации невозможен без раскола предыдущих авторитарных элит, как тут же начались действия властей в этом направлении. Как говорила Ахматова про Бродского: «Какую биографию, однако, делают нашему рыжему!» То есть они сами толкают людей на действия.

Румас — фигура во власти, с которой мало кто сравним, продолжает Чалый. Единицы там не имеют негативной коннотации. Из оставшихся, возможно, один Павел Каллаур и его команда.

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