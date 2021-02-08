YouTube заблокировал видео Навального с предполагаемым отравителем 7 8.02.2021, 14:35

5,844

Алексей Навальный

С чем это связано?

Видеохостинг YouTube заблокировал видеоролик российского оппозиционера Алексея Навального, в котором он разговаривает с военным химиком Константином Кудрявцевым. Политик считает его сотрудником ФСБ и одним из своих предполагаемых отравителей, пишет "Радио Свобода".

При попытке включить ролик на YouTube, появляется сообщение о том, что блокировка произведена для соблюдения авторских прав компании ViacomCbs.

Телеканал "Дождь" предположил, что блокировка может быть связана с тем, что в видео "была вставка из некого фильма, права на который принадлежат ViacomCBS".

Видео с предполагаемым отравителем Навального было опубликовано 21 декабря и набрало более 27 миллионов просмотров. Оппозиционер обнародовал на своем ютьюб-канале запись своего разговора с человеком, которого он идентифицировал как Кудрявцева и который фактически признался, что политик был отравлен летом 2020 года в Томске сотрудниками спецслужбы. ФСБ назвала запись разговора с Кудрявцевым "подделкой".

14 декабря Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и CNN выпустили совместное расследование. Журналисты утверждают, что к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года были причастны восемь оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ №2).

Трое из них следовали за Навальным в Новосибирск, а затем в Томск, где он был отравлен 20 августа 2020 года. Политик выжил, потому что самолет экстренно посадили в Омске, где его госпитализировали, а затем увезли лечиться в Берлин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».