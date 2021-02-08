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Как белорусу пересечь границу с Украиной?

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  • 8.02.2021, 14:41
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Как белорусу пересечь границу с Украиной?

О нюансах рассказали в Пинском погранотряде.

В редакцию «Медиа-Полесья» обратился читатель: «Граница с Украиной закрыта для пересечения наземным транспортом. Но в исключительных случаях, например, смерть родственника, граждан Беларуси могут пропустить. Какие нужно предоставить документы, и где можно пересечь границу?»

В Пинском погранотряде сообщили, что пересечь границу с Украиной на Полесье можно только в пункте пропуска Мохро в Ивановском районе.

— Исключение для пересечения границы в связи со смертью близкого родственника распространяется на первую линию родства: детей, супругов, братьев-сестёр умершего. Остальные члены семьи кровного родственника могут пересечь границу только в качестве сопровождающего лица. Например, сестра едет на похороны к брату с дочерью, племянницей умершего. В этом случае её пропустят. Самостоятельно племянница пересечь границу не сможет.

На границе необходимо предоставить копию свидетельства о смерти и документ подтверждающий родство с умершим — свидетельство о рождении. Для девушек, женщин, если менялась фамилия, необходимо взять свидетельство о браке.

Для сопровождающих также нужен документ, подтверждающий родство, и свидетельство о браке, если менялась фамилия или сопровождающий – супруг или супруга.

В остальных случаях пересечение возможно только воздушным транспортом.

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