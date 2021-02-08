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Стало известно, где находится экс-премьер Беларуси Сергей Румас

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  • 8.02.2021, 14:42
  • 22,582
Стало известно, где находится экс-премьер Беларуси Сергей Румас
Сергей Румас
Фото: ctv.by

Ранее информация о его местонахождении была очень противоречивой.

На прошлой неделе появилась информация о возможном аресте экс-премьера Беларуси Сергея Румаса. КГБ не стал опровергать даннную информацию. Супруга экс-премьера заявила, что находится за границей, однако информация о его местонахождении была очень противоречивой.

8 февраля корреспондент nn.by дозвонился до Сергея Румаса. Оказалось, что он находится в Лондоне, где проживает его сын.

«Я не буду давать никаких комментариев, извините. Вы услышали, что я живой, не арестован, но я ничего комментировать не будут. Спасибо, что переживаете», — ответил Сергей Румас.

Эксперты предполагают, что причина попадения Сергея Румаса в опалу — страх режима перед номенклатурным переворотом.

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