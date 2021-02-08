Геннадий Федынич о бастующих работниках: Это лучшие кадры, за ними будущее 2 8.02.2021, 14:57

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Геннадий Федынич

Экс-руководитель профсоюза РЭП считает, что нужно подготовиться к будущим забастовкам на предприятиях.

После выборов белорусские рабочие впервые за 30 лет вышли на массовые шествия и присоединились к протестующим по всей Беларуси. Рабочие Минского тракторного завода колесных тягачей показали приехавшему к ним Лукашенко, кто на предприятии и в стране хозяин. Сайт Charter97.org поговорил об обстановке на заводах с лидером независимого профсоюза РЭП Геннадием Федыничем.

– Как вы оцениваете масштаб выступлений белорусских рабочих в августе-сентябре 2020 года? Можно ли говорить, что у нас сложился солидарный и ответственный рабочий класс?

– Я бы не спешил так заявлять, потому что любую забастовку и стачку надо готовить. У нас не были соответственным образом подготовлены забастовки, все делалось в спешке, поэтому, на мой взгляд, результат не тот, который мог бы быть.

Солидарности надо постоянно учиться. К сожалению, за 26 лет, рабочий класс разучился быть солидарным и был недостаточно информирован о том, для чего это нужно и почему это нужно.

– Каждый день мы видим, что новые рабочие присоединяются к стачке. Кроме того, многие выходят из официальной ФПБ и вступают в независимые профсоюзы, в том числе в РЭП. Какая обстановка сейчас на заводах в Беларуси? Какие настроения в коллективах?

– Я хочу сказать, что если люди присоединяются к стачке, то честь и хвала им, но их недостаточное количество, чтобы решать вопросы не только социальные, но и политические.

При всем уважении к рабочим «Беларуськалия», это мужественные поступки, но я еще раз повторюсь, что этого недостаточно сегодня, чтобы экономические и политические требования были выполнены.

Что касается заводов, федерация приказала изменить коллективные договора профсоюзным комитетам, сейчас они распространяются только на членов входящих в ФПБ. Часть людей это насторожило, часть запугало. Конечно, невзирая ни на что, эти плюшки не нужны, люди повыходили из профсоюзов. Знаем такие факты в троллейбусных парках, что там у них отпуска поотбирали. Мы считаем, что это незаконно. Для нас это 14-я статья Трудового кодекса, дискриминация по принадлежности членов профсоюзов. Рано или поздно, я уверен, что эта ситуация будет инная.

– Ни одно из требований, которые рабочие выдвигали к власти, не было выполнено. Что может стать катализатором для новых протестов на предприятиях?

– Во-первых, социально-экономическая обстановка, к сожалению, сегодня ни федерация, никто не занимается темами профсоюза, это условия работы, заработная плата. Цены растут, а заработная плата не растет так как цены. Если инфляция за год составила не 5%, а 7,4%, это же никуда не ушло, все пошло на ценообразование. Поэтому народ, как бы это не звучало банально, может подняться из-за ухудшенной социально-экономической обстановкой – недостаточный уровень заработной платы.

Вот из-за таких вещей народ может сегодня подняться, потому что за этим стоят представители властных структур и руководители предприятий.

– Вы сказали недавно, оценивая шансы рабочего движения и профсоюзов в борьбе с властью: «Хотя силы на данном этапе и неравны, победа будет за тем, за кем правда». На чем основаны ваш оптимизм и уверенность?

– Оптимизм настроен на тех новых людях, которые пришли в профсоюз, они постепенно приходят и выходят из [государственных – ред.] профсоюзов. Это, возможно, лучшие кадры. Они хорошие специалисты, которые не боятся быть уволенными и за этими людьми будущее, потому что они знают, чего хотят. Естественно, нужно выждать время, подготовиться к защитной реакции рабочего класса, если его будут продолжать притеснять на предприятиях. Это просто так не проходит.

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