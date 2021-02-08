Минздрав рассказал, почему не заселены дорогущие коттеджи в Зацени 1 8.02.2021, 15:12

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Арендный квартал для медиков как бы есть, но его нет.

Такой вот белорусский строительно-информационный дуализм. «Онлайнер» напоминает, о чем речь. Почти три с половиной года назад УКС Миноблисполкома построил в деревне Зацень коммерческие коттеджи, потратив неимоверные деньги: только участок под застройку на аукционе стартовал с $266 000 по курсу. «Квадрат», по признанию гендиректора компании-застройщика, обошелся в среднем в $650. А всего метров в просторных коттеджах-таунхаусах — 1800. Вот и получается, что уже полтора миллиона долларов в дело закопаны. И никак не возвращены — ни один из объектов за все это время так и не был продан, хотя цена на жилье и падала несколько раз.

Чтобы метры не простаивали без дела (а значит, безбожно ветшали), администрацией Минской области решено было пустить их в дело — отдать в качестве арендного жилья медработникам. Отличная, в общем-то, идея, если не брать в расчет колоссальные финансовые потери. Вот какими словами приветствовала начинание госпресса еще в сентябре прошлого года.

«Целый квартал для медиков появился в Минском районе», «совсем скоро в деревне Зацень ожидается большой праздник: в семь новеньких арендных домов заселятся медики», «целый квартал для медиков обустроили в Минском районе. Арендное жилье построено в поселке Зацень» и далее в том же духе, чуть ли не слово в слово. Казалось, что до заселения рукой подать. Но, видимо, понятие «совсем скоро» уж очень растяжимое.

До сих пор дома не заселены, хотя есть ощущение, что желающие жить за 25 (одиночное место в «общежитии») и 120 (целый семейный коттедж) рублей наверняка нашлись бы. Если не из медиков, то из числа других очередников или просто желающих — точно. Но «наверху», видимо, считают: если уж и быть неэффективными, то до конца.

Рассказывая эту историю еще в январе, журналисты отправили официальные запросы в Миноблисполком и Минздрав с просьбой прояснить, когда же состоится торжественное заселение. И пока исполком молчит, медики проясняют ситуацию: «Указанные в обращении коттеджи находятся в коммунальной собственности Минской области и закреплены на праве хозяйственного ведения за КУП „Управление капитального строительства Миноблисполкома“.

По информации Минского облисполкома, предоставленной по запросу Минздрава, в настоящее время подготовлен проект решения о включении данных коттеджей в состав арендного жилья и передаче их в оперативное управление одному из областных учреждений здравоохранения. После передачи и оформления соответствующей документации на коттеджи они будут предоставлены в установленном порядке медицинским работникам организаций здравоохранения Минской области».

То есть эти несчастные дома по-прежнему УКСовский «висяк» и, судя по озвученной информации, еще даже не переведены в статус арендных. А как красиво про них рассказывали с телеэкранов и страниц газет... Зная неповоротливость бюрократической машины, можно предположить, что вопрос едва ли решится к лету 2021-го. К тому моменту коттеджам, не знавшим иной жизни. кроме запустения, будет уже четыре года. Onliner продолжит следить за развитием ситуации.

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